Lamine Yamal deve perder a turnê do Barcelona pelos EUA após a Euro 2024

Lamine Yamal deve perder a turnê de pré-temporada do Barcelona pelos Estados Unidos depois de ajudar a Espanha a vencer o Campeonato Europeu neste verão.

Yamal, de 17 anos, marcou o primeiro gol na final quando a Espanha derrotou a Inglaterra por 2 a 1 em Berlim e foi eleito o Jogador Jovem do Torneio na Alemanha.

O avançado, que estreou aos 15 anos, tem agora direito a 21 dias de descanso, segundo um acordo mediado pela Associação Espanhola de Futebolistas [AFE]com o primeiro jogo do Barça nos EUA contra o Manchester City em 30 de julho em Orlando.

O time catalão deve jogar contra o Real Madrid em 3 de agosto em Nova Jersey antes de encerrar a turnê com um jogo contra o Milan em 6 de agosto em Baltimore.

Yamal foi recompensado por suas excelentes atuações desde que se estabeleceu no Barça com a camisa número 19 que pertenceu a Lionel Messi entre 2005 e 2008.

Ele jogou na temporada passada com registro no time juvenil, mas fez 50 aparições pelo time principal, o segundo maior número de jogadores do elenco, e será oficialmente promovido ao time principal antes da temporada 2024-25.

Yamal jogou com a camisa número 27 no ano passado, pois estava registrado no time juvenil do Barcelona, ​​mas todos os jogadores do time principal da LaLiga são obrigados a usar números menores que 25.

A participação de Yamal na Euro 2024, onde marcou um gol e deu mais quatro assistências, terminou no domingo, quando a Espanha ergueu o troféu pela quarta vez, um recorde.

Ele então retornou a Madri com o resto de seus companheiros de seleção na segunda-feira para se encontrar com o rei espanhol, o primeiro-ministro do país e continuar as comemorações com os torcedores.

Na terça-feira, ele estava de volta a Barcelona, ​​onde cumpriu vários compromissos comerciais, incluindo um tour pelas obras de reforma do Spotify Camp Nou ao lado do novo técnico Hansi Flick e dos companheiros de equipe Pedri e Gavi.

Lamine Yamal comemorou o título da Espanha na Euro 2024 na segunda-feira em Madri. Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Mais tarde na terça-feira, ele finalmente pôde comemorar seus 17 anos no último sábado, na véspera da vitória sobre a Inglaterra, em um jantar com familiares e amigos.

Quarta-feira, portanto, marca o início de seu período de folga, que terminará em 7 de agosto, quando ele deverá retornar para o treinamento de pré-temporada antes da partida do Troféu Joan Gamper contra o Mônaco no Estádio Olímpico em 12 de agosto.

O Barça começa sua campanha na LaLiga em 17 de agosto com uma viagem a Valência.

Outros membros da seleção espanhola vencedora da Eurocopa 2024 também perderão a turnê pelos EUA, embora por motivos diferentes.

Pedri continuará seu trabalho de recuperação em Barcelona após machucar o joelho na vitória das quartas de final sobre a Alemanha, enquanto Fermín López se juntará à seleção sub-23 da Espanha esta semana antes dos Jogos Olímpicos na França.

Ferran Torres, por sua vez, também tem permissão para não viajar aos Estados Unidos, embora não esteja 100% descartado que ele não voe no final da expedição.