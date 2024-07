Lamine Yamal: foto de Lionel Messi escondida para limitar pressão

O ponta espanhol Lamine Yamal disse que as fotos virais dele quando bebê com Lionel Messi foram mantidas escondidas até agora porque as comparações com a lenda do Barcelona não teriam ajudado sua carreira.

Fotos de Messi em 2007 dando banho em Yamal, de seis meses, ao lado da mãe da criança, Sheila Ebana, surgiram no início deste mês e rapidamente receberam atenção global.

As imagens fazem parte de uma série de fotografias tiradas para um calendário beneficente organizado pelo jornal catalão Diario Sport em conjunto com a UNICEF.

“Obviamente, no momento em que as fotos foram tiradas, eu não tinha consciência do que estava acontecendo naquela idade”, disse Yamal ao Jijantes na sexta-feira.

“Meu pai guardou as fotos e elas nunca saíram, basicamente porque não queríamos comparações com Messi.

“Ninguém ficaria incomodado em ser comparado ao melhor jogador de todos os tempos, mas isso pode ser algo que pode prejudicar você, porque você nunca será como ele.”

Acontece que as atuações explosivas de Yamal pelo Barça como ponta canhoto jogando pela direita rapidamente o fizeram ser comparado ao atacante argentino Messi.

Lionel Messi foi fotografado com um bebê Lamine Yamal como parte de uma sessão de fotos para um calendário beneficente em 2007. Foto AP/Joan Monfort

Depois de estrear pelo time principal do Barça aos 15 anos em 2023, ele fez mais de 50 aparições na temporada passada, rapidamente ganhando reconhecimento internacional pela Espanha, e se tornou o jogador mais jovem a jogar e marcar em um Campeonato Europeu no torneio deste verão na Alemanha.

O ex-técnico do Barça, Xavi Hernández, concordou que as inevitáveis ​​comparações não eram úteis, mas até ele admitiu que Yamal, que completa 17 anos no sábado, tem “lampejos de Messi”. Uma versão cortada de uma das fotos foi publicada pela primeira vez no Instagram na semana passada pelo pai de Yamal, Mounir Nasraoui, junto com a legenda: “O começo de duas lendas”.

Questionado na quinta-feira se Messi abençoou seu filho, Mounir disse: “Talvez Lamine tenha abençoado Leo. Meu filho é o melhor em tudo, não apenas como jogador de futebol, mas também como pessoa.”

Yamal tem sido uma das estrelas da Eurocopa deste verão na Alemanha, marcando um brilhante gol de empate na vitória da Espanha sobre a França na semifinal na terça-feira e marcando três gols, o recorde do torneio, enquanto a Espanha avançou para a final de domingo, onde enfrentará a Inglaterra.