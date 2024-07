Lando Norris, da McLaren, lamenta polêmica sobre vitória de Oscar Piastri

SPA-FRANCORCHAMPS, Bélgica — Lando Norris disse que “não estava orgulhoso” que a polêmica sobre as ordens de equipe da McLaren no final do Grande Prêmio da Hungria ofuscou a primeira vitória do companheiro de equipe Oscar Piastri.

Com os dois pilotos da McLaren caminhando em direção à vitória por 1 a 2 no último final de semana, o pit wall da equipe decidiu colocar Norris primeiro para minimizar qualquer ameaça potencial de Lewis Hamilton em terceiro lugar.

Ao fazer isso, a vantagem de pneus novos de Norris fez com que Piastri surgisse atrás dele quando ele fez seu próprio pit stop duas voltas depois, com a McLaren então ordenando que Norris devolvesse a liderança.

Foram necessárias 15 voltas, intercaladas com mensagens de rádio cada vez mais tensas, para que Norris diminuísse a velocidade e deixasse Piastri passar, embora mais tarde ele tenha afirmado que sempre teve a intenção de devolver a posição.

Refletindo sobre as voltas finais do Grande Prêmio da Hungria antes da rodada deste fim de semana na Bélgica, Norris disse: “Poderia ter sido tratado de forma um pouco diferente tanto do lado da equipe quanto do lado pessoal? Sim. Sim, com certeza. E acho que não estaríamos tendo essa conversa agora, de certa forma.

“Se as pessoas de fora inventam suas próprias histórias sobre o que aconteceu, e o que eu teria feito e não teria feito, esse tipo de coisa, eu não me importo com isso. O fato de eu ter meio que ofuscado a primeira vitória de Oscar na Fórmula 1 é algo de que não me senti muito orgulhoso.

“O fato de termos tido um 1-2, e isso mal ter sido manchete depois da corrida, o fato de termos tido um 1-2 e nada ter sido realmente falado desse lado, sim, esse é o tipo de coisa que me fez sentir pior.

“Fora isso, nós discutimos, nós falamos sobre isso, ambos os lados poderiam ter feito as coisas um pouco melhor e um pouco diferente. Quase não é bom que nós tivemos isso, mas um bom momento que nós tivemos isso, nós aprendemos com isso, e espero que seja feito melhor da próxima vez.”

Questionado sobre o que faria diferente, Norris disse que deveria ter devolvido a posição imediatamente para redefinir a corrida entre os companheiros de equipe o mais rápido possível.

“[I should have] “só deixei ele passar direto”, disse Norris. “Que coisa estúpida eu não ter feito, porque estamos livres para correr. Eu poderia ter deixado ele passar e ainda tentado ultrapassá-lo e correr com ele.

“Parece tão simples agora, mas não é algo que passou pela minha cabeça na época. Uma coisa tão simples assim, sabe, eu poderia ter feito.

“Mas eu estava em um bom ritmo, e as coisas estavam indo bem na época. Eu questionei isso na época, questionei o time algumas vezes. Mas eu sabia desde o momento em que eles me colocaram na frente dele, ou antes dele, que eu teria que deixá-lo ir. Eu fui um pouco bobo e não o deixei ir antes.”

Ele acrescentou: “Eu provavelmente não estava pensando nas coisas certas na hora ou o que eles, não havia, assim que eles basicamente disseram para deixá-lo passar agora, eu o deixei passar imediatamente. Nunca foi um fato se eu estava ignorando ou não ouvindo ou esse tipo de coisa. Sempre ficou claro o que eu queria fazer e precisava fazer. Eu apenas deixei passar um pouco mais.”

Piastri disse que entendia o desejo de Norris de manter a liderança, mas ficou surpreso que seu companheiro de equipe demorou tanto para abrir mão da posição.

“Quero dizer, sim e não — não fiquei surpreso porque ele é um piloto de corrida vencendo uma corrida de F1”, disse Piastri. “É natural querer fazer isso e se dar todas as oportunidades.

“Talvez tenha durado um pouco mais do que eu esperava. Acho que isso também é algo que precisamos discutir, se haveria mais oportunidades de competir entre si se as coisas tivessem sido feitas de forma um pouco diferente.

“Nós discutimos muitas coisas como uma equipe, mas você não pode planejar para cada cenário. Este, reconhecidamente, teve algumas nuances que significaram que estávamos em uma posição sem precedentes antes da corrida.

“Não estou surpreso que ele quisesse manter a liderança da corrida, e acho que é natural.”