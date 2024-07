Lara Trump diz que mudou o discurso do RNC após tentativa de assassinato do sogro

Lara Trump diz que mudou seu discurso no RNC depois que alguém tentou matar seu sogro… e o que ela fez certamente ressoou, especialmente com ele.

Donald Trumpa nora de – que é casada com seu filho, Eric Trumpe que atua como co-presidente do Comitê Nacional Republicano – subiu ao pódio na terça-feira na convenção do partido em Milwaukee e fez o que muitos chamam de comentários poderosos.