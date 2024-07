Lauren Coughlin vence o CPKC Women’s Open e conquista o 1º título do LPGA Tour

CALGARY, Alberta — Lauren Coughlin venceu o CPKC Women’s Open no domingo e conquistou seu primeiro título do LPGA Tour, superando Haeran Ryu com uma tacada de duas tacadas no par 3 do 17º buraco.

Empatado na liderança depois que Ryu deu três putts para bogey no par 4 16, Coughlin acertou um ferro 6 para 8 pés e fez birdie no 17 de 195 jardas. Ryu então errou uma tentativa de par de 3 pés para cair duas tacadas para trás

Coughlin fechou com 1 abaixo do par 71 para uma vitória de duas tacadas sobre Mao Saigo em condições majoritariamente calmas no Earl Grey Golf Club, com a fumaça dos incêndios florestais novamente deixando uma névoa sobre o campo. Coughlin terminou com 13 abaixo do par 275.

Saigo fez 69, um dia depois de quebrar o recorde do torneio com 61 no campo arborizado com rough grosso e greens pequenos. O jogador japonês de 22 anos é um novato do LPGA Tour depois de vencer seis vezes no JLPGA.

Ryu também fez bogey no 18º em um 75 que a deixou empatada em terceiro com Jenny Shin (67) em 10 abaixo. Jennifer Kupcho ficou em quinto com 8 abaixo após um 71.

Líder após cada uma das duas primeiras rodadas, Coughlin começou o dia um shot atrás de Ryu. Coughlin fez birdie no par-3 quinto, bogey no par-4 sexto e décimo e fez birdie no par-5 15.

O ex-jogador da Universidade da Virgínia, de 31 anos, vinha de um quarto lugar há duas semanas na França, no importante Evian Champions.

Coughlin está em posição de jogar pelos Estados Unidos na Solheim Cup de seu estado natal em setembro no Robert Trent Jones Golf Club. Ela venceu em sua 103ª largada no LPGA Tour.

Ryu teve sua segunda colocação consecutiva entre os três primeiros. A sul-coreana de 23 anos ficou em segundo na semana passada em Ohio no Dana Open. Ela venceu o Walmart NW Arkansas Championship no ano passado para seu primeiro título de turnê.

A estrela canadense Brooke Henderson, vencedora de 2018, terminou com 68 para empatar em oitavo com 6 abaixo. Na sexta-feira, ela fez bogey nos quatro buracos finais em 73, o que a deixou sete tacadas atrás no fim de semana.

“Sinto que estou bem ali”, disse Henderson. “Dias ótimos como ontem e hoje, total de menos-7, então se eu tivesse limpado um pouco os dois primeiros dias, eu poderia ter ficado bem na briga.”