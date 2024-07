Lauren Sanchez de mãos dadas com Jeff Bezos para acampamento de verão bilionário

Jeff Bezos e sua noiva glamourosa Lauren Sanchez juntou-se à elite da mídia e da tecnologia no Sun Valley Resort, Idaho… tornando sua presença conhecida em um acampamento de verão exclusivo apenas para bilionários.

Lauren exibiu um novo bob elegante ao fazer uma entrada estilosa com seu namorado fundador da Amazon na conferência anual de verão da Allen & Co – um evento repleto de estrelas que também contou com a participação do chefe da Disney Bob Iger e apresentador da “CBS News” Rei Gayle.

Outros que chegaram em jato particular no Aeroporto Friedman Memorial e depois foram levados para o pitoresco resort incluíam o proprietário do New England Patriots Roberto KraftCEO da Apple Tim cooke líder da OpenAI Sam Altman.

Presidente do IAC e do Grupo Expedia Barry Diller chegou com sua esposa estilista Diane von Furstenberg … adicionando um toque de alta costura ao encontro bilionário.

Quanto a Lauren e Jeff… é apenas mais um dia convivendo com a elite e vivendo suas melhores vidas.