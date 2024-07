Lawrence Taylor é preso novamente na Flórida

Lawrence Taylor foi preso novamente na Flórida esta semana, TMZ Esportes soube… depois de ter sido novamente acusado de não cumprir as condições que lhe foram impostas como agressor sexual registado.

Funcionários da prisão do condado de Broward nos dizem… Taylor se entregou por causa de um mandado de crime pendente na quarta-feira por volta das 17h – e foi jogado atrás das grades sob a acusação de não informar nome ou mudança de residência.

O ex-astro do New York Giants permaneceu na prisão por várias horas… antes de ser finalmente libertado por volta das 3 da manhã de quinta-feira.

“Meu cliente, Lawrence Taylor, declarará ‘inocente’ às acusações recentes”, disse Eiglarsh. “Tal como aconteceu com o incidente anterior envolvendo as mesmas alegações, o Sr. Taylor não cometeu intencionalmente qualquer crime. Esta situação é um mal-entendido significativo.”

“Estamos confiantes de que, assim que os promotores analisarem as provas de defesa que demonstram a inocência do Sr. Taylor, ele alcançará mais uma vez um resultado favorável.”

Taylor – um membro do Hall da Fama do Futebol Profissional que muitos consideram o maior jogador defensivo de todos os tempos – foi declarado agressor sexual em 2011… após acusações de que ele tinha sido íntimo de uma garota de 16 anos. Seu status exige que ele siga várias condições… incluindo informar as autoridades sobre mudanças de residência ou nome.