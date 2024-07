Leah Kateb, de ‘Love Island USA’, evita pergunta sobre boato de namoro com Kanye West

Estrela de “Love Island EUA” Lia Capas está sendo confrontada com rumores de que ela namorou Kanye West … e ela está fazendo pouco para dissipar as especulações online de que os dois já foram um casal.

A estrela do reality show aparece no último episódio do podcast e apresentador “Call Her Daddy” Alex Cooper pergunta a ela sobre o boato em torno dela e de Yeezy – algo que literalmente ninguém tinha ouvido falar (pelo menos não publicamente) até agora.