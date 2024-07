LeBron James diz que Bronny vai ignorar as críticas – ‘Ele não se importa’

LAS VEGAS — LeBron James diz que Bronny James — seu filho mais velho que se tornou companheiro de equipe no Los Angeles Lakers depois que a franquia o selecionou com a escolha número 55 no mês passado — está excepcionalmente preparado para lidar com o escrutínio que já começou a surgir em seu caminho.

“Não sei se as pessoas realmente entendem Bronny”, disse James à ESPN como parte de uma entrevista abrangente após o treino do USA Basketball no domingo em preparação para as Olimpíadas de Paris. “Ele não se importa. Eu realmente me importo um pouco. Quando entrei [as a rookie]Eu queria que as pessoas gostassem de mim e algumas das coisas que as pessoas diziam sobre mim me incomodavam no começo da minha carreira. … Ele não dá a mínima.

“Ele não se importa com ninguém. Ele nem escuta essas coisas. Ele é o mais legal. Ele é o oposto completo do pai. O pai dele vai dizer alguma coisa [to address the critics]. O irmão não se importa. … Tudo o que está sendo dito sobre ele, ele realmente não se importa.”

LeBron, o maior artilheiro de todos os tempos da NBA que acumulou um patrimônio líquido de mais de US$ 1 bilhão ao longo de sua carreira de jogador de 21 anos, disse que Bronny não deixou todo esse sucesso afetar quem ele é como pessoa.

“Imagine se você fosse criança, nascesse em uma situação em que seu pai fosse super famoso, super rico e você, o garoto, ainda tivesse o ímpeto de querer ser capaz de realizar coisas por si mesmo”, LeBron continuou. “Eu, pessoalmente, não sei se eu teria conseguido fazer isso se os papéis fossem invertidos. …

“Quando eu estava crescendo, eu não tinha escolha. Eu literalmente não tinha escolha. … Eu tive que fazer isso por mim. Minha mãe, minha família, minha cidade natal, minha cidade. Bronny tem todas as escolhas do mundo. Se Bronny quisesse parar agora ou nunca tivesse jogado basquete ou apenas quisesse ser um jogador ou quisesse ser um chef ou não quisesse ser nada para o que quer que seja, ele poderia ter feito isso. … As pessoas não entendem o quão difícil isso é e o compromisso para ele estar saindo de uma cirurgia cardíaca há menos de um ano, para ele poder estar na NBA, o garoto, ele é especial.

“Mas ele não se importa. Ele não se importa. Isso não o incomoda.”

LeBron também não é estranho às críticas, com menosprezo nos últimos meses direcionado à sua suposta influência na seleção de Bronny pelos Lakers e à contratação de seu antigo apresentador do podcast “Mind the Game”, JJ Redick, como seu próximo treinador.

“Não estou envolvido na contratação do treinador, mas estou animado com JJ”, disse LeBron. “Estou animado para trabalhar com o treinador [Nate] McMillan. Não trabalho com ele desde a corrida olímpica [in 2008]. Primeira vez trabalhando com o coach [Scott] Brooks, ansioso por isso. Então, estou animado com isso. Essa tem sido a extensão de tudo neste verão, no que diz respeito aos Lakers.”

LeBron assinou uma extensão de dois anos com os Lakers no fim de semana, incluindo uma opção de jogador para a segunda temporada.

Ele assinou por menos do que o máximo pela primeira vez desde 2010, deixando quase US$ 3 milhões na mesa para ajudar LA a evitar o segundo avental e as restrições de teto salarial que ele traz. Por que ele concordou com menos dinheiro quando ele tinha acabado de ser nomeado para o Terceiro Time All-NBA e ir para o jogo All-Star pela 20ª temporada consecutiva em 2023-24?

“Porque estamos em um relacionamento e qualquer um conhece relacionamentos, [knows that] “É tudo uma questão de comprometimento”, disse LeBron à ESPN. “É também sobre fazer coisas para ajudar ambos os lados. Então, estamos em um relacionamento de trabalho que dura sete anos… então é disso que se trata.”

O agente de LeBron, Rich Paul, da Klutch Sports, disse à ESPN que seu cliente estava disposto a aceitar ainda menos dinheiro para abrir a exceção de nível médio de US$ 12,9 para os Lakers usarem para tentar contratar um “jogador de impacto”. Os jogadores que se encaixavam nesse perfil incluíam Klay Thompson, James Harden, Jonas Valanciunas e DeMaran DeRozan, disseram fontes à ESPN.

LA não conseguiu pousar nenhum deles.

“É preciso dois para dançar o tango”, disse LeBron à ESPN sobre as tentativas fracassadas dos Lakers. “Acho que nossa diretoria, nossa equipe técnica, tentaram fazer o trabalho que queriam fazer ou tentaram fazer os caras virem e não aconteceu. E tudo bem. Faz parte do negócio. Estou nesse negócio há tempo suficiente para saber que às vezes acontece, às vezes não.

“Então não sentamos aqui e mentimos ou choramos sobre isso. Seguimos em frente e Klay é um grande jogador. Obviamente DeMar é um grande jogador. Valanciunas foi um desses caras que acabaram indo para Washington, era alguém que estava em negociações conosco, mas seguimos em frente para ver como continuamos a melhorar.

“Estou ansioso pelo outono em que voltarei.”

O elenco ao qual ele se juntará parece basicamente o mesmo de quando perdeu para o Denver Nuggets em cinco jogos na primeira rodada dos playoffs. No entanto, LeBron disse que ainda acredita que pode ganhar outro título antes que seu mandato em LA termine.

“Claro”, LeBron disse à ESPN quando perguntado sobre a possibilidade dos Lakers competirem novamente enquanto ele ainda estiver na franquia. “Porque já fizemos isso antes. Já fizemos isso antes e ainda temos dois caras que se comprometem todos os dias comigo e com o AD. Nós nos comprometemos com a excelência e nos comprometemos a vencer. E sentimos que em qualquer situação, em qualquer ano, podemos nos colocar em uma posição para sermos capazes de ter sucesso. E não estamos tão longe disso.

“Estávamos a um ano das finais da Conferência Oeste. Obviamente, este ano não foi tão bem quanto o ano passado. Não foi tão bem quanto gostaríamos, mas não estamos tão longe.

“E há tantos times na liga… Mas não vemos que estamos tão distantes no Oeste.”

A questão permanece: quão longe está a aposentadoria de James, que fará 40 anos em dezembro. Se ele cumprir o contrato que acabou de assinar, ele terá servido 23 temporadas na liga — batendo o recorde de todos os tempos de Vince Carter, de 22.

“Quero dizer, poderia ser [the last contract he will ever sign]”, LeBron disse à ESPN. “Eu nunca sentaria aqui e diria, ‘Oh, talvez não.’ Sim, pode ser. Facilmente. Mas veremos o que acontece.”