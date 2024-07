LeBron James e Coco Gauff hasteiam a bandeira americana no barco da equipe dos EUA nas Olimpíadas

Lebron James dar Coco Gauff não deixaram a chuva estragar seu grande momento na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Paris em 2024… os dois ergueram a bandeira americana bem alto e orgulhosos no barco da equipe dos EUA – com grandes sorrisos em seus rostos!!

A estrela do tênis e futuro membro do Hall da Fama do basquete foram selecionados para serem os porta-bandeiras no início desta semana… e quando chegou a hora de brilhar no rio Sena na sexta-feira – eles não decepcionaram.