LeBron James elogia Bronny e diz que filho ‘não dá a mínima’ para os críticos

Lebron James diz que a mente de seu filho já está pronta para a NBA … revelando esta semana Bronny James não se importa nem um pouco com as opiniões de seus inimigos.

Na verdade, a estrela do Lakers entrou em uma entrevista sentada com a ESPN neste fim de semana, seu adolescente “não dá a mínima” para nenhum barulho externo.

“Ele não quer”, disse LBJ. “Bronny joga. Ele trabalha muito. Quando vai para casa, ele joga videogame.”

As críticas ao jovem James, é claro, ficaram exponencialmente mais altas nos últimos dias… depois os Lakers o selecionaram com o Não. 55 escolha geral no draft da NBA.

Muitos gritaram nepotismo – e destruíram completamente o seu jogo. E, depois de uma estreia de quatro pontos (2 de 9 no chão) na Summer League no sábado, a conversa não diminuiu nem um pouco.

Mas, de acordo com LeBron, nada disso afetará seu filho – dizendo que ele é totalmente diferente do pai nesse aspecto.

“Na verdade, me importei um pouco quando entrei”, disse LeBron. “Eu queria que as pessoas gostassem de mim. Algumas das coisas que as pessoas diziam sobre mim meio que me incomodaram no início da minha carreira. Deixei isso me afetar.”

“Ele não se importa com ninguém – ele nem ouve essas coisas”, continuou LeBron. “Ele é o completo oposto do pai. O pai dele vai dizer alguma coisa. Bronny não se importa.”

LeBron elogiou Bronny por ter conseguido chegar tão longe em sua carreira – porque, como ele disse, o ex-astro da USC tinha “todas as escolhas do mundo” devido à sua situação em casa.

“Não tive escolha”, explicou LBJ. “Eu tive que resolver isso por mim. Minha mãe, minha família, minha cidade natal, minha cidade.”