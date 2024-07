LeBron James lidera a equipe dos EUA sobre a Alemanha em Londres

LONDRES — Aqui está algo que todos no mundo do basquete precisam entender, já que as Olimpíadas, talvez o torneio internacional mais competitivo da história, estão prestes a começar.

LeBron James não está brincando. Ele pode ter 39 anos e ser nomeado porta-bandeira do país, mas este não é um momento cerimonial.

Na noite de segunda-feira, quando ele deu outra demonstração de domínio diante do maior público que já assistiu a um jogo de basquete em Londres, os fãs, os adversários e até mesmo seus colegas do Time EUA só puderam assistir com admiração.

Com a Alemanha, atual campeã da Copa do Mundo FIBA, tentando mandar uma mensagem derrotando os americanos poucos dias antes do início das Olimpíadas, James agarrou o jogo pelos chifres da mesma maneira que fazia desde que era adolescente.

James marcou oito pontos vitais e os envolveu em roubos de bola, rebotes e força bruta geral para liderar o Time EUA a uma vitória de 92-88. Ele terminou com 20 pontos, seis rebotes e quatro assistências, mas as estatísticas dificilmente são representativas da força com que ele jogou.

Enquanto James fazia uma sequência de roubos de cesta, rebotes de cesta, lances livres e rebotes no meio do quarto período, seus companheiros de equipe pulavam pela área do banco como crianças no recreio assistindo a tudo acontecer.

E, a propósito, ele abriu o jogo com duas enterradas poderosas nos primeiros três minutos.

O time dos EUA termina a turnê pré-olímpica com um imperfeito 5-0. Ele tem alguns problemas para resolver depois de duas exibições nada impressionantes em Londres.

Mas Joel Embiid foi um ponto brilhante enquanto continua a ganhar forma. Ele teve 15 pontos, oito rebotes e cinco assistências.

Steph Curry teve 13 pontos para o time dos EUA.

A Alemanha tem quatro jogadores atuais da NBA em seu elenco e é conhecida pela excelente química da equipe, que ficou evidente em sua corrida para o título da Copa do Mundo no verão passado. Quase todos que pisam na quadra podem arremessar de 3, eles movem bem a bola, são muito ativos com as mãos na defesa e têm um tamanho incrível.

O mais importante neste jogo é que a Alemanha cuidou da bola e foi agressiva no ataque.

O time dos EUA teve problemas permitindo a penetração do drible, o que levou a chutar 3 pontos em seu jogo acirrado contra o Sudão do Sul no sábado. Ficou claro que esse era um ponto de ênfase chegando ao jogo, especialmente com Jrue Holiday e Anthony Edwards aplicando forte pressão de bola nos armadores da Alemanha e, em geral, melhor foco defensivo.

Os alemães lutaram às vezes para gerar looks limpos e estavam arremessando mais cestas de 3 pontos no fim do relógio do que arremessos de seu ataque. Era exatamente o tipo de resposta defensiva que os técnicos do Team USA esperavam.

Mas havia o problema de não encerrar as posses de bola, com os alemães tendo repetidas segundas chances, marcando 16 pontos de vantagem sobre eles.

Isso e uma série de turnovers, especialmente um trecho no terceiro quarto, onde o ataque americano foi prejudicado por cinco turnovers em um intervalo de quatro minutos, e a Alemanha conseguiu superar 36% de aproveitamento nos arremessos, conseguindo mais 12 arremessos.

Kevin Durant perdeu o jogo enquanto continua se recuperando de uma lesão na panturrilha direita. O técnico do Team USA, Steve Kerr, esperava que Durant conseguisse alguns minutos em Londres antes que o time partisse para a França para a preparação final para as Olimpíadas. Durant treinou na semana passada e aumentou seu nível de atividade no fim de semana, mas ainda não estava pronto na segunda-feira.

Durant disse categoricamente “não” quando lhe perguntaram na semana passada se seu histórico anterior de lesões na panturrilha — ele teve uma distensão na panturrilha esquerda pouco antes de sofrer uma lesão no tendão de Aquiles na mesma perna durante as Finais de 2019 — afetou sua abordagem para seu retorno dessa lesão.

Como têm estado desde o training camp em Las Vegas há duas semanas, os oficiais do Team USA permanecem otimistas de que Durant poderá jogar nas Olimpíadas. Eles devem finalizar sua escalação até este sábado.

Franz Wanger liderou a Alemanha com 18 pontos.