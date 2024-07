LeBron James salva seleção olímpica dos EUA de sofrer uma das piores derrotas de sua história

LeBron James apareceu na hora certa para salvar os EUA de uma possível reviravolta em um jogo emocionante contra Sudão do Sul. Sua bandeja com 8 segundos restantes selou o acordo, garantindo uma vitória estreita de 101-100 para o Equipe olímpica dos EUA. O jogo foi uma montanha-russa, com os EUA se recuperando de uma desvantagem de 16 pontos para evitar o que poderia ter sido uma grande surpresa.

O Sudão do Sul A equipe, que conquistou a independência há pouco mais de uma década, fez uma luta impressionante e teve uma chance real de conseguir uma vitória impressionante. Carlik Jones teve a chance de ser o herói com um chute no vidro nos segundos finais, mas não foi a seu favor.

LeBron James, Steph Curry e Jayson Tatum encabeçam um momento “único na vida” com a EQUIPE EUA

Lebron James apresentou um desempenho excepcional, terminando com 23 pontos, seis rebotes e seis assistências. Suas contribuições cruciais, juntamente com Anthony Davis‘ 15 pontos ajudaram os EUA a manter seu recorde invicto na turnê de exibição pré-olímpica.

A equipe do Sudão do Sul também mostrou seu talento, com Marial Shayok liderando todos os artilheiros com impressionantes 25 pontos, e Jones registrando um triplo-duplo com 15 pontos, 11 rebotes e 11 assistências.

EUA se reúnem em confronto épico com o Sudão do Sul

O jogo foi uma prévia do que está por vir, já que as equipes estão programadas para se encontrar novamente na fase de grupos nas próximas Olimpíadas de Paris, em 31 de julho. É seguro dizer que a revanche é muito aguardada após esse intenso confronto.

A partida teve momentos de tirar o fôlego, principalmente quando JT ThorA cesta de três pontos do ‘s deu Sudão do Sul com vantagem de um ponto com apenas 20 segundos restantes. No entanto, Lebron James mais uma vez provou seu valor ao fazer uma jogada decisiva para colocar os EUA de volta ao topo.

O jogo foi uma prova da imprevisibilidade do esporte, com o azarão Sudão do Sul time dando trabalho ao elenco repleto de estrelas dos EUA. Apesar de ser um azarão, o Sudão do Sul liderou por até 16 pontos no primeiro tempo, abalando as expectativas para o jogo.

As estatísticas contrastantes entre os dois times enfatizam ainda mais a magnitude do retorno dos EUA. O elenco dos EUA ostenta uma escalação de All-Stars e campeões da NBA com um histórico impressionante, enquanto a experiência do Sudão do Sul na NBA é mais limitada.