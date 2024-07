LeBron quem? Anthony Edwards diz que ele é a ‘opção nº 1’ no Team USA

A temporada dos Timberwolves pode ter terminado mal, mas a confiança de Anthony Edwards ainda está alta.

O astro de 22 anos foi questionado no domingo sobre seu papel na Seleção dos EUA nos Jogos de Paris, onde jogará ao lado de LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant.

“Eu ainda sou a opção número 1”, disse Edwards. “Vocês podem olhar para isso de forma diferente, mas eu não.”

Anthony Edwards diz que “ainda é a opção número 1” no time dos EUA, embora o elenco inclua LeBron James, Steph Curry, Joel Embiid e Kawhi Leonard. David Berding/Getty Images

Edwards, que levou os Timberwolves às finais da Conferência Oeste antes de perder por 4 a 1 para os Mavericks, não teve vergonha de promover seus pontos fortes ao longo de seus quatro anos de jogo profissional, mas cumpriu suas palavras com fortes atuações, com médias de 25,9 pontos, 5,4 rebotes e 5,1 assistências na temporada passada.

Ele também é o mais novo do time dos EUA, mas isso não o impede de acreditar que terá um papel ativo quando os jogos começarem em 26 de julho.

“Eu simplesmente vou lá e sou eu mesmo. … Dou meus arremessos, jogo na defesa. Eles precisam se encaixar para jogar ao meu redor. É assim que me sinto”, disse Edwards.

Outra razão pela qual Edwards pode sentir que está em boa companhia indo para seus primeiros Jogos: é a primeira vez para muitas outras estrelas de renome. Edwards, Curry, Kawhi Leonard, Joel Embiid e Tyrese Haliburton estão todos fazendo suas estreias nas Olimpíadas.

Curry era elegível para as Olimpíadas de 2016 e 2020, mas o desgaste dos playoffs em 2016 e a pandemia em 2020 o impediram de se comprometer. Curry disse no domingo que está animado com sua primeira oportunidade.

“Quando você tem esse tipo de talento — o melhor da nossa liga e o melhor do mundo — queremos continuar nosso domínio como Time EUA. Estou muito animado para simplesmente aceitar e absorver tudo. Mas, a competição e o desafio de vencer provavelmente serão tão difíceis quanto nunca foram. Acho que estamos prontos para isso”, disse Curry.

A equipe dos EUA enfrenta a Sérvia na primeira rodada da fase de grupos dos Jogos de Paris em 28 de julho.