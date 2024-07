LEIA: Carta de Melania Trump

CNN

—



A ex-primeira-dama Melania Trump emitiu sua primeira resposta pública desde que seu marido, o ex-presidente Donald Trump, foi ferido em um tiroteio em um de seus comícios no sábado, refletindo sobre o que o incidente significa para ela e sua família, ao mesmo tempo em que pedia que o país “superasse o ódio”.

Em uma declaração publicada na manhã de domingo no X, Melania Trump agradeceu aos agentes do Serviço Secreto e às autoridades policiais por protegerem seu marido depois que um homem disparou contra o ex-presidente em seu comício de campanha em Butler, Pensilvânia, e disse que está pensando em seus “compatriotas americanos” após o tiroteio.

Leia o texto completo da carta abaixo:

Melania Trump

14 de julho de 2024

Estou pensando em vocês agora, meus compatriotas americanos.

Sempre fomos uma união única. América, o tecido da nossa gentil nação está esfarrapado, mas nossa coragem e bom senso devem ascender e nos unir novamente como um.

Quando vi aquela bala violenta atingir meu marido, Donald, percebi que minha vida, e a vida de Barron, estavam à beira de uma mudança devastadora. Sou grata aos bravos agentes do serviço secreto e policiais que arriscaram suas próprias vidas para proteger meu marido.

Às famílias das vítimas inocentes que agora sofrem com esse ato hediondo, ofereço humildemente minha mais sincera simpatia. Sua necessidade de convocar sua força interior por uma razão tão terrível me entristece.

Um monstro que reconheceu meu marido como uma máquina política desumana tentou tocar a paixão de Donald – sua risada, engenhosidade, amor pela música e inspiração. As facetas centrais da vida do meu marido – seu lado humano – estavam enterradas abaixo da máquina política. Donald, o homem generoso e atencioso com quem estive nos melhores e piores momentos.

Não esqueçamos que opiniões divergentes, políticas e jogos políticos são inferiores ao amor. Nosso comprometimento pessoal, estrutural e de vida – até a morte – está em sério risco. Conceitos políticos são simples quando comparados a nós, seres humanos.

Somos todos humanos e, fundamentalmente, instintivamente, queremos ajudar uns aos outros. A política americana é apenas um veículo que pode elevar nossas comunidades. Amor, compaixão, gentileza e empatia são necessidades.

E lembremo-nos de que, quando chegar a hora de olhar além da esquerda e da direita, além do vermelho e do azul, todos viemos de famílias com a paixão de lutar por uma vida melhor juntos, enquanto estivermos aqui, neste reino terreno.

O amanhecer está aqui novamente. Vamos nos reunir. Agora.

Esta manhã, eleve-se acima do ódio, do vitríolo e das ideias simplistas que incendeiam a violência. Todos nós queremos um mundo onde o respeito seja primordial, a família em primeiro lugar e o amor transcenda. Podemos realizar este mundo novamente. Cada um de nós deve exigir tê-lo de volta. Devemos insistir que o respeito preencha a pedra angular de nossos relacionamentos novamente.

Estou pensando em vocês, meus compatriotas americanos.

Os ventos da mudança chegaram. Para aqueles que choram em apoio, eu agradeço. Elogio aqueles que se estenderam além da divisão política – obrigado por lembrar que cada político é um homem ou uma mulher com uma família amorosa.