Leny Yoro: Medo de lesão do Man United sobre nova contratação – fonte

O Manchester United teme que o novo contratado Leny Yoro fique afastado por um período devido à lesão no tornozelo sofrida durante o amistoso contra o Arsenal, disse uma fonte à ESPN.

Yoro foi forçado a sair no primeiro tempo da derrota por 2 a 1 para o Arsenal no Estádio SoFi em Los Angeles no sábado, em apenas sua segunda partida como titular após sua transferência do Lille.

O jovem de 18 anos não conseguiu treinar desde então e na terça-feira foi fotografado de muletas e usando uma bota protetora no pé esquerdo.

Uma fonte disse à ESPN que a equipe médica do clube ainda está avaliando a lesão.

O United não quis comentar e o técnico Erik ten Hag deve abordar a situação em uma entrevista coletiva na quinta-feira.

Yoro perderá o amistoso contra o Real Betis em San Diego na quarta-feira.

Leny Yoro pode ficar afastado por um período após sofrer uma lesão no tornozelo. Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

Perder Yoro, que assinou por £ 52 milhões (US$ 67 milhões), representa um grande golpe para Ten Hag, que esperava que o francês substituísse Raphaël Varane na defesa.

Varane se juntou ao time italiano Como depois de deixar o Old Trafford em uma transferência gratuita no final da temporada passada.

Fontes disseram à ESPN que o United ainda está no mercado em busca de outro zagueiro e mantém interesse em Matthijs de Ligt, do Bayern de Munique, e Jarrad Branthwaite, do Everton.

O Bayern quer £ 42 milhões por De Ligt, enquanto o Everton cotou mais de £ 70 milhões por Branthwaite.

O United já fez duas ofertas formais por Branthwaite, ambas rejeitadas pelo Everton.

O United também tem preocupações sobre a condição física do atacante Rasmus Højlund, que foi substituído no primeiro tempo contra o Arsenal após sofrer uma suspeita de lesão no tendão da coxa.