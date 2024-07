Leo DiCaprio foi um herói para um convidado muito bêbado em uma festa luxuosa em Hamptons

ONo fim de semana prolongado, o sempre popular Leonardo DiCaprio foi flagrado sendo um bom samaritano nos Hamptons, onde ele veio resgatar um convidado embriagado em uma festa organizada por seu amigo de longa data, o guru da hospitalidade. Richie Akiva. De acordo com uma testemunha na festa, Dicaprio assumiu a responsabilidade de ajudar um sujeito muito bêbado que estava “literalmente caindo”.

A testemunha relatou. “Em um ponto, Leo pegou um cara muito bêbado e o colocou em um poste. O cara estava literalmente caindo. Leo estendeu a mão [the pole] para que ele não caísse e disse: “Fique aí.” Parece que o cara seguiu o conselho de DiCaprio e “continuou segurando o poste”.

Namorada de Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti, é flagrada com anel no dedo

A estrela de O Grande Gatsby, de 49 anos, estava acompanhada de seu melhor amigo, Tobey Maguirena festa, enquanto sua namorada, modelo Vittoria Cerettiestava na Itália filmando uma campanha publicitária picante para Dolce e Gabbana com ator Theo James.

Apesar de estar cercado por “todas as meninas” na festa, uma fonte confirma que Dicaprio e Ceretti ainda estão muito juntos, com o casal visto pela última vez em público em maio em um Pedras rolantes show.

Leo interpreta o bom samaritano

O evento repleto de estrelas em Hamptons também contou com uma apresentação do rapper ASAP Ferg e uma lista de convidados que incluía o fundador do Twitter Jack Dorseyestrela da NBA James endurecenamorado de Kris Jenner Corey Gamblee o novo modelo da Sports Illustrated Brooks Nader. O fim de semana repleto de DiCaprio não terminou aí, já que o ator, junto com Maguire e Akiva, também foram vistos em uma festa organizada por Ambra Battilana Gutiérrez na sexta-feira anterior.

As ações casuais, mas atenciosas, de DiCaprio na festa mostram sua personalidade pé no chão, apesar de seu status inegável de primeira linha. É emocionante ver uma celebridade do seu calibre reservar um tempo para dar uma mãozinha, mesmo no ambiente descontraído de um fim de semana de feriado nos Hamptons. Este incidente serve como um lembrete de que até mesmo as maiores estrelas podem ser gentis e compassivas, causando um impacto positivo nas pessoas ao seu redor.