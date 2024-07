Leoas enfrentarão a seleção dos EUA e a Alemanha em amistosos em Wembley

As Lionesses receberão a Seleção Feminina dos Estados Unidos (USWNT) em um amistoso de sucesso no Estádio de Wembley em 30 de novembro, depois de enfrentar a Alemanha em 25 de outubro em preparação para defender seu título da Eurocopa de 2022.

Será a primeira vez que Emma Hayes enfrentará as atuais campeãs europeias como treinadora principal. Será um confronto de duas das melhores treinadoras do futebol feminino depois que Sarina Wiegman superou Hayes no prêmio de Melhor Treinadora Feminina da FIFA de 2023.

As duas equipes se enfrentaram pela última vez em um amistoso em outubro de 2022, em Wembley, quando a Inglaterra derrotou os visitantes por 2 a 1.

“Jogar em Wembley novamente, especialmente contra a qualidade da Alemanha e dos Estados Unidos, é realmente emocionante”, disse Wiegman em um comunicado.

“Nossos fãs sempre aparecem e fazem barulho quando jogamos lá, o que realmente ajuda o time e sem dúvida ambos os jogos criarão atmosferas memoráveis,

“Nossas preparações para a Eurocopa começam agora. Garantir nossa vaga no torneio no próximo verão, sem a necessidade de participar dos Play-Offs, nos dá o máximo de tempo para nos prepararmos para o desafio que nos espera na Suíça.”

A Inglaterra garantiu por pouco sua vaga na Eurocopa de 2025 após ficar em segundo no Grupo A3 das rodadas de qualificação. As Lionesses nunca começaram um torneio como as atuais campeãs antes, adicionando altos riscos ao torneio no próximo verão.

Em preparação, a Inglaterra enfrentará a Alemanha em 25 de outubro. A Inglaterra derrotou a Alemanha por 2 a 1 na final da Eurocopa de 2022 e levantou seu primeiro grande troféu.

As Lionesses enfrentarão a seleção masculina dos EUA em um amistoso no dia 30 de novembro. Foto de Naomi Baker – The FA/The FA via Getty Images

O time de Wiegman também enfrentará a África do Sul na Coventry Building Society Arena, em 29 de outubro, para se testar contra novos oponentes. Já faz mais de uma década desde que os dois times se encontraram pela última vez, com a Inglaterra garantindo uma vitória por 1 a 0 em fevereiro de 2010 no torneio Cyprus Cup.

Para completar a sequência de amistosos, a Inglaterra enfrenta a Suíça, anfitriã da Euro 2025, em 3 de dezembro. As Leoas garantiram uma vitória por 4 a 0 no último encontro, pouco antes do início da Eurocopa de 2022.

“Com o formato atual da Liga das Nações Feminina da UEFA, as oportunidades de jogar amistosos são limitadas”, disse Wiegman.

“Portanto, estou realmente satisfeito que fomos capazes de selecionar cuidadosamente nossos oponentes e nos dar quatro desafios muito diferentes e difíceis para ajudar nossa preparação. Cada nação tem um estilo de jogo diferente, uma variedade de pontos fortes e isso nos testará de maneiras diferentes.”

Tanto a Alemanha quanto a seleção feminina dos EUA estão atualmente participando das Olimpíadas de Paris 2024. As duas se encontraram no segundo jogo do Grupo B, onde a seleção feminina dos EUA derrotou a Alemanha por 4 a 1.