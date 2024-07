Leon Edwards dá chance a Belal Muhammad na final do UFC 304: “Vou nocauteá-lo pra caramba”

Leon Edwards e Belal Muhammad estão cheios de confiança.

Neste sábado, Edwards coloca seu título dos meio-médios em jogo contra Muhammad no evento principal do UFC 304, que acontece no Co-op Live em Manchester, Inglaterra. Durante meses, a tensão vem aumentando entre os dois ex-adversários, com ambos trocando comentários acalorados na coletiva de imprensa pré-luta. Os dois então se encontraram cara a cara pela última vez antes da luta na pesagem cerimonial na sexta-feira, e depois, Muhammad deixou uma mensagem para a barulhenta multidão britânica.

“Todas essas vaias amanhã serão lágrimas”, disse Muhammad. “Tiro na cabeça, morto. Seu garoto vai dormir! E novo, inshallah. Essa é minha família ali, é tudo o que me importa. O resto de vocês, amanhã à noite, chorem por isso. Acabou para vocês! A Inglaterra vai perder de novo!”

Edwards tinha uma mensagem diferente para seus compatriotas, uma que deixou os fãs muito mais felizes.

“Manchester! Escute, esqueça o que ele diz”, Edwards declarou. “Obrigado por aparecer, Manchester. Amanhã à noite, ele está praticamente morto. Ele é muito lento, muito pequeno, vou acabar com ele.”

Também acontecendo no UFC 304, o campeão interino dos pesos pesados ​​Tom Aspinall repete as coisas com Curtis Blaydes pelo cinturão interino dos pesos pesados ​​no co-evento principal. E enquanto Edwards e Muhammad têm estado um na garganta do outro a semana toda, Aspinall e Blaydes têm sido altamente respeitosos um com o outro, algo que continuou em seus faceoffs finais.

“Já passou da minha hora de dormir”, disse Blaydes. “Estou tentando voltar e dormir, vou dar uma luta para vocês amanhã à noite.”

“Primeiramente, obrigado a todos por terem vindo”, Aspinall continuou. “Este é meu sonho absoluto. Eu e Curtis temos alguns negócios inacabados. Vou resolver isso aqui mesmo no sábado à noite.”

O outro grande evento para essas pesagens cerimoniais foi a quase briga que aconteceu em relação à luta preliminar entre Muhammad Mokaev e Manel Kape. No início desta semana, Mokaev e Kape entraram em uma briga no hotel dos lutadores e as coisas quase começaram de novo no momento em que os dois homens pisaram no palco. Somente a intervenção da segurança impediu que algo desse errado, e, no final das contas, os dois nem chegaram a compartilhar um faceoff, tamanha é a animosidade entre eles.

Confira acima os destaques completos dos confrontos finais do UFC 304.