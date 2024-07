Leon Edwards e Belal Muhammad revelam o que aconteceu durante briga no elevador antes do UFC 304

É quase impossível que os oponentes evitem um ao outro durante a semana da luta, mas Leon Edwards e Belal Muhammad chegaram perto demais antes do UFC 304.

Enquanto os pesos médios se preparavam para a batalha no evento principal no sábado, Muhammad estava em um elevador no hotel anfitrião quando as portas se abriram e ele encontrou Edwards olhando para ele. Em vez de esperar por um elevador diferente, Edwards e sua equipe entraram direto, o que levou à interação estranha entre Muhammad e sua equipe.

“Eu estava subindo para o terceiro andar, [the elevator] abriu e ele estava bem ali na frente”, disse Edwards no dia da mídia do UFC 304. “Acho que ele pensou em sua cabeça que eu não entraria no elevador, então entrei direto no elevador e disse: ‘Aperte o nº 3’, e foi isso.”

Embora a cena pudesse ter ficado feia rapidamente, Muhammad disse que apenas o técnico principal de Edwards, Dave Lovell, decidiu falar mal dele durante o confronto corpo a corpo.

“Eu só ouvi um pequeno anão gritando alguma coisa, e eu fiquei tipo, ‘O que diabos foi isso?’”, disse Muhammad. “Eu vi que acabou sendo o técnico dele na frente, mas Leon e seu time não disseram nada.

“Seu irmão [Fabian Edwards] estava tentando me olhar feio, mas ele não sabia que eu estava avaliando-o para depois da gaiola, se ele acabasse pulando na gaiola querendo fazer alguma coisa.”

Edwards e Muhammad realmente acabaram trocando palavras, mas somente depois que ambos os lutadores saíram do elevador. Foi quando o verdadeiro chilrear começou.

UFC Incorporado câmeras realmente capturaram toda a interação enquanto Edwards e sua equipe pularam no elevador onde Muhammad e seu esquadrão já estavam esperando. Embora algumas palavras tenham sido trocadas, nada ficou muito acalorado até que todos saíram.

Edwards diz que esperava que Muhammad se dirigisse a ele enquanto ambos estavam presos no elevador, mas a conversa só começou depois que eles escaparam da situação claustrofóbica.

“Foi estranho porque no elevador ele estava muito quieto, e depois que o elevador abriu e todos estavam do lado de fora, ele ficou tipo, ‘Oh, p*rra, blá, blá, blá.’” Edwards disse. “Tipo, mano, por que você não disse tudo isso no elevador? Eu não sei.”

Quanto a Muhammad avaliando seu irmão — o peso médio do Bellator Fabian Edwards — o atual campeão dos meio-médios do UFC apenas sorriu e riu.

“Meu Deus, que engraçado”, disse Edwards.

Obviamente nada se tornou físico, mas Muhammad ficou mais impressionado com o treinador de Edwards do que com seu oponente quando se tratou de animar a luta.

“Eu preferia que o treinador dele falasse”, disse Muhammad. “Porque o treinador dele estava falando besteira [in the elevator]seria um [funnier] “construa uma conversa com aquele pequeno gremlin.”