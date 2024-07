Leon Edwards emite primeira declaração após a perda do título de Belal Muhammad no UFC 304

Leon Edwards promete se reerguer após o UFC 304.

Essa é a mensagem que o agora ex-campeão dos meio-médios emitiu na segunda-feira, junto com um pedido de desculpas aos seus fãs após perder para Belal Muhammad no evento principal do UFC 304. Foi uma noite difícil no escritório para Edwards após ele ceder nove quedas e mais de 12 minutos de tempo de controle para Muhammad, que deixou Manchester como o novo campeão após uma vitória por decisão unânime.

“Aos meus fãs, sinto muito por não ter conseguido fazer o trabalho dessa vez”, escreveu Edwards no Instagram. “Já passei por momentos mais difíceis do que esse na vida e vou me levantar novamente. Obrigado por todo o amor e apoio, vou retribuir com sangue.”

A derrota para Muhammad quebrou uma sequência invicta de 13 lutas de Edwards, que começou em 2016. Essa sequência incluiu seu impressionante nocaute no quinto round sobre Kamaru Usman para ganhar o título dos meio-médios do UFC, que foi seguido por duas defesas de título, incluindo uma vitória desequilibrada sobre Colby Covington em dezembro passado.

Infelizmente, a impressionante corrida de Edwards foi finalmente interrompida por Muhammad, que chegou ao evento principal como um azarão considerável, mas acabou cumprindo sua promessa de dominar amplamente a luta. O plano de jogo de Muhammad envolvia pressão constante misturada com quedas e isso pareceu desequilibrar Edwards em quase todos os rounds da luta.

O melhor momento de Edwards veio no terceiro round, quando ele reverteu uma queda de Muhammad e pegou suas costas durante a maior parte da sessão de cinco minutos. Infelizmente, Edwards não conseguiu causar muito dano ou ameaçar com finalizações.

No quinto round, Edwards viu Muhammad pegar suas costas de forma semelhante, enquanto ele continuava a desgastar o veterano de 32 anos ao longo da luta de 25 minutos. No final, Muhammad navegou para a vitória, reivindicando seu primeiro título do UFC, enquanto Edwards caiu para a derrota pela primeira vez desde seu confronto inicial contra Usman, oito anos atrás.

Após o evento, o CEO do UFC, Dana White, rejeitou a ideia de uma revanche imediata com Edwards, dizendo em sua entrevista pós-luta que ele queria competir pelo menos mais uma vez em 2024, com esperanças de retornar em novembro ou dezembro.