Leon Edwards vs. Belal Muhammad 2 vídeos completos da luta

Assista Leon Edwards vs. Belal Muhammad 2 vídeos completos dos destaques da luta do confronto principal no sábado à noite, cortesia de vários veículos de comunicação.

Edwards vs. Muhammad 2 aconteceu em 27 de julho no Co-Op Live em Manchester, Inglaterra, Leon Edwards (22-4, 1 no-contest) e Belal Muhammad (24-3, 1 no-contest) se enfrentaram no confronto do card principal. A luta foi ao ar ao vivo no pay-per-view na ESPN+.

Veja todos os destaques em vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Edwards vs. Muhammad 2, confira o blog ao vivo abaixo.

Rodada 1

Belal atravessa a jaula e Leon o encontra, mas Belal não está dando espaço para Leon. Ele está indo direto para o rosto de Leon desde o início.

E lá vem uma queda! Leon estava perto da grade e Belal fez um bom double, finalização limpa! Belal em posição superior, Leon empatando da guarda. Ótimo começo para o desafiante!

Belal se posiciona e Leon se levanta, mas Belal fica grudado nele, empurrando Leon para a grade. Leon gira e acerta um par de boas joelhadas no corpo. Ele é forte no clinch e agora Leon está mudando de nível. Belal defende e o leva de volta, mas Leon ainda tem a posição.

Leon trabalhando os joelhos aqui e acerta uma bela cotovelada enquanto ele quebra. Belal acerta um chute no corpo e ele está apoiando Belal no espaço. Chute no corpo. Ambos os homens tentam tomar a iniciativa e Leon acerta uma bela joelhada no corpo.

Agora Leon se movimentando no espaço e dando chutes rápidos ali. Belal diminuindo um pouco a pressão, mas ainda assim o cara avançando. Mão esquerda forte de Leon pega Belal. E um chute forte no corpo faz Belal se movimentar para trás. Leon parecendo tão nítido ali. Belal avançando de novo, no entanto, e isso TEM que acontecer. Ele não pode vencer na defensiva.

Outra esquerda de Leon e uma boa cotovelada de Belal por dentro. Então uma joelhada no corpo de Leon. Mas Belal continua nele e ele machuca Leon! Uppercut quebrou sua cabeça e Leon está parado agora e um power double de Belal o coloca no chão!

Belal precisa se esforçar para recuperar o round, mas ele está acertando algumas cotoveladas e trabalhando até o gongo final.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9 para Muhammad.

2 ª rodada

Rodada muito competitiva e divertida! Edwards estava ganhando a rodada, mas Belal, machucando-o no final, roubou tudo de volta. E o cardio de Belal é insano. Ganhar a primeira rodada foi muito importante para ele.

Belal de volta na cara dele. Ele não vai desistir, mas Leon acerta um chute forte no corpo. Trocando com as mãos, mas Belal pressionando para baixo e ele está dominando a grade agora. Leon contra a cerca e Belal despejando golpes nele. Duplo de Belal contra a cerca, mas Leon defende. Belal ainda tem o body lock.

Leon enfia um braço e gira, mas Belal dá um kneetap e derruba Leon. Leon desiste das costas para virar, mas Belal tem um gancho e ele está tentando pegar as costas. Leon tenta se mover, mas Belal o joga bem na cabeça! Belal tem as costas! Leon tentando sacudi-lo, mas Belal está sufocando o campeão agora mesmo!

Belal falou muita besteira antes disso e agora ele está entregando. Leon não tem resposta e quando ele se levanta Belal troca e o derruba. Leon contra a cerca girando, mas Belal tentando pisar nas costas novamente. Leon muito calmo, mas ele não vai ganhar isso agora.

Belal parece inacreditável agora. Leon se levanta e vira, mas Belal mantém firme. Leon gira e acerta um joelho e então tenta arrastar Belal para baixo! Leon quase pega as costas, mas Belal se atrapalha e Leon fica pesado em cima agora. Mostrando um bom posicionamento, mas Belal se levanta. Leon lança um gancho, mas Belal defende até o final do round.

O MMA Fighting pontuou o round em 10-9 para Muhammad, 20-18 para Muhammad no geral.

Rodada 3

Um pouco de pânico no canto de Leon. “Empurre-o para trás!” Sim. Essa é a única maneira de ele vencer.

Belal bem do outro lado da jaula e na cara dele. Leon dá alguns chutes, mas ele está sendo movido para a cerca com facilidade e Belal acerta um chute na cabeça em uma troca. E assim que Leon tenta agarrar as mãos, mudança de nível e duplo de Belal. Leon sobe e reverte!

Leon no back body lock com um gancho contra a cerca. Leon tentando arrastar Belal para baixo e ele pega as costas!!!! Ele tem os dois ganchos e começa a trabalhar no pescoço. Metade do campeonato!

Belal segurando o braço para defender. Leon tem o triângulo corporal, não completo, mas principalmente. Belal defendendo e tentando quebrar o bloqueio. Sem alegria. Mas ele consegue libertar seu ombro do tapete.

Leon não consegue realmente estrangular nesse ponto torto, mas ele está em uma posição dominante no round. Ele tenta se mover e dar um golpe de braço, cara de manivela, mas Belal defende. Quase consegue passar a manivela, mas Belal não deixa acontecer ainda.

Belal segurando uma mão o tempo todo. Agora Belal tentando passar, mas não consegue. Leon apenas segurando esta até o final do round. Belal nem mesmo procurando se libertar, apenas seguindo em frente. É um round perdido e isso é sensato.

O MMA Fighting pontuou o round 10-8 para Edwards, 28-28 no geral.

Rodada 4

Belal vem imediatamente e dá um jab em Leon na grade. Leon circulando agora. E acerta uma GRANDE esquerda! Belal continua nele com o jab. Leon se movendo para trás agora, aceitando a grade.

Belal com pressão. Trocas aqui e então Belal atira um duplo. Leon não consegue defender este e Belal imediatamente se move para trás. Reversão total do round anterior, já que Belal tem os dois ganchos, e talvez o triângulo, eu realmente não consigo ver.

Belal acertando boas cotoveladas aqui e agora ele tem o triângulo corporal enquanto arrasta Leon para o seu lado. Golpes curtos aqui enquanto Leon joga na defesa, tentando controlar uma mão e girar. Belal continua trabalhando, nenhuma tentativa real de estrangulamento, apenas golpes curtos.

Belal mantém ótimo controle aqui. Leon tenta sentar e virar, mas o triângulo do corpo não está dando trégua. Belal continua dando socos, continua controlando. Leon começa a rolar e Belal fica com ele, mas Leon continua rolando e ele está por cima!

30 segundos para pousar algo enorme, mas ele consegue? Belal desliza e fica de pé, mas Leon não consegue fazer muita coisa.

O MMA Fighting pontuou o round em 10-8 para Muhammad, 38-36 para Muhammad no geral.

Rodada 5

Leon precisa finalizar e seu corner basicamente diz isso a ele. E os dois saem arremessando! Leon mostra um pouco de energia aqui e bloqueia uma tentativa de queda de Belal no espaço!

Mas Leon continua recuando e quando ele chega na cerca Belal pode atirar novamente. Belal coloca um ritmo forte nele e Leon não consegue acompanhar. Duplo limpo e Leon mantém os pés, mas Belal desliza para o back bodylock e tenta arrastar Leon para baixo.

Não pode depois de algum trabalho, mas eventualmente consegue. Leon de joelhos contra a cerca e agora Belal enfia os ganchos e ele pega as costas. Essa luta ACABOU. Só uma questão de tempo.

Leon está tão cansado. Belal segurando a posição, acertando socos. Desempenho incrível e Leon não consegue fazer nada. Tentativa de estrangulamento para Belal, mas Leon defende. Não tenho certeza se ele vai sair. Ele está exausto.

Belal falou sua merda e fez. Esse cara comeu lixo de tantas pessoas e na maior luta de sua vida, entrega a performance de sua vida.

45 segundos e Leon vira! Cotoveladas e UAU! GRANDE CORTE em Belal, mas não há mais tempo. Cotovelada MONSTRA abriu Belal, mas ele está segurando firme. Leon tentando esvaziar o tanque, mas não há tempo suficiente e Belal empatando.

Grandes cotoveladas do campeão até o final do sino e o campeão tentou outro milagre, mas não foi o suficiente.

O MMA Fighting pontuou o round em 10-9 para Muhammad, 48-45 para Muhammad no geral.