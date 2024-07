Léon Marchand se delicia com vitória no IM; Huske vence fly nos EUA por 1 a 2

Com uma multidão agitando bandeiras aplaudindo cada braçada, Léon Marchand garantiu o ouro na natação para a França com uma vitória dominante nos 400 metros medley individual masculino no domingo, enquanto Torri Huske derrotou sua companheira de equipe dos EUA e recordista mundial Gretchen Walsh para vencer os 100 metros borboleta feminino.

Marchand estava na frente assim que sua cabeça saiu da água, e ele se distanciou do grupo no que eram essencialmente duas corridas separadas: Marchand correndo contra o relógio e todos os outros competindo pela prata e pelo bronze.

Ele estava abaixo do ritmo recorde mundial na curva final, mas caiu um pouco na volta, chegando em 4 minutos e 2,95 segundos — um recorde olímpico, mas um pouco abaixo da marca mundial de 4:02,50 que ele estabeleceu no campeonato mundial do ano passado em Fukuoka, no Japão, apagando um recorde detido por Michael Phelps por 15 anos.

Léon Marchand quebrou o recorde individual de 400 metros medley que Michael Phelps detinha desde 2008. Franck Robichon/EPA-EFE/Shutterstock

Não é de se espantar que o jovem francês tenha sido comparado a Phelps e seja orientado pelo mesmo treinador: o americano Bob Bowman, que esteve ao lado do atleta mais condecorado da história olímpica ao longo de sua carreira.

Marchand correspondeu a essas expectativas surpreendentes, por uma noite pelo menos, e cumpriu as esperanças da nação anfitriã com uma performance que o prepara para ser uma das maiores estrelas dos Jogos de Paris. E Phelps estava no prédio para testemunhar isso, analisando a corrida como um membro da equipe de transmissão da NBC.

A La Defense Arena estava lotada com mais de 15.000 fãs, muitos deles com os rostos pintados de azul, branco e vermelho da faixa tricolor. Gritos de “Léon! Léon! Léon!” e uma versão improvisada de “La Marseillaise” irromperam no estádio de rúgbi 15 minutos antes de Marchand entrar no convés para a primeira final da noite.

Marchand, de 22 anos, que treinou nos EUA enquanto frequentava a Arizona State, parecia ter o peso de toda a França sobre seus ombros largos. Ele passou com louvor para capturar a primeira medalha de ouro de sua carreira, mas certamente não a última.

A prata foi para o japonês Tomoyuki Matsushita, que terminou quase 6 segundos atrás, com 4:08.62. O americano Carson Foster ficou com o bronze, com 4:08.66.

O atual campeão olímpico, Chase Kalisz, dos EUA, de 30 anos, foi eliminado nas eliminatórias quando não conseguiu registrar um dos oito melhores tempos.

Huske, campeã mundial de 2022, marcou em 55,59 segundos para garantir o primeiro ouro individual dos Jogos de 2024 para uma nadadora dos EUA, com Walsh levando a prata com 55,63.

A chinesa Zhang Yufei ficou com o bronze.

Torri Huske liderou a primeira colocação dos EUA nos 100 metros borboleta feminino desde 1984. Franck Robichon/EPA-EFE/Shutterstock

Walsh saiu com sua estratégia usual: começar rápido e tentar segurar. Funcionou nas seletivas dos EUA, onde ela estabeleceu seu recorde mundial de 55,18 no mês passado, e estava em ritmo recorde na virada.

Mas Huske a perseguiu na corrida que realmente importava. Quando Huske viu o “1” ao lado do nome dela no placar, ela estendeu a mão pela corda da pista para dar um abraço em Walsh enquanto se desmanchava em lágrimas.

O bronze de Zhang certamente levantará sobrancelhas, já que ela foi uma das quase duas dúzias de nadadores de seu país que testaram positivo para uma substância proibida antes das Olimpíadas de Tóquio, mas foram autorizados a competir. Zhang insistiu que está correndo limpa.

A vitória de Huske deu continuidade a uma sequência de eventos que nunca tiveram um vencedor repetido desde sua primeira realização em 1956. A atual campeã Maggie Mac Neil, do Canadá, terminou em quinto lugar.

A Associated Press e a Reuters contribuíram para esta reportagem.