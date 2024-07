Lewis Hamilton após vitória no GP da Grã-Bretanha: ‘Não consigo parar de chorar’

SILVERSTONE, Inglaterra — Lewis Hamilton disse que ficou emocionado após o Grande Prêmio da Grã-Bretanha porque começou a duvidar se venceria uma corrida de Fórmula 1 novamente.

A 104ª vitória de Hamilton na carreira, sua nona em Silverstone, foi a primeira desde o Grande Prêmio da Arábia Saudita de 2021, em dezembro de 2021.

Hamilton conseguiu fazer uma corrida turbulenta e vencer sua última corrida em casa antes de se juntar à Ferrari na próxima temporada.

Após a chegada, a transmissão da F1 transmitiu uma mensagem de rádio de Hamilton enquanto sua voz falhava de emoção.

A transmissão da TV também o mostrou em um longo abraço com o padre Anthony.

“Sim, não consigo parar de chorar”, disse Hamilton. “Faz isso desde 2021, eu só me levanto todos os dias, tento lutar, treinar, colocar minha mente na tarefa e trabalhar o máximo que posso com essa equipe incrível.”

Questionado se alguma vez duvidou que poderia subir no degrau mais alto do pódio da F1 novamente, Hamilton disse: “Com certeza.

“A sensação, é diferente de corridas anteriores, e particularmente corridas onde você tem corrida após corrida após corrida, ou temporadas onde você tem múltiplas vitórias. Eu acho que com a adversidade que passamos como uma equipe, e que eu pessoalmente senti que experimentei, esses desafios, o desafio constante como todos nós temos que levantar da cama todos os dias e dar o nosso melhor.

“Há tantas vezes em que você sente que seu melhor tiro não é bom o suficiente, e a decepção às vezes que você pode sentir. Vivemos em uma época em que a saúde mental é um problema tão sério, e não vou mentir, eu não estive… que eu tenha experimentado isso.

“Definitivamente houve momentos em que pensei que era isso, que nunca mais aconteceria. Então, ter esse sentimento vindo da linha, acho honestamente, nunca chorei vindo de uma vitória. Simplesmente saiu de mim. É um sentimento muito, muito bom. Sou muito, muito grato por isso.”

Lewis Hamilton estava visivelmente emocionado enquanto o hino nacional tocava em Silverstone. BENJAMIN CREMEL/AFP via Getty Images

Anthony Hamilton disse à Sky Sports sobre a vitória de seu filho: “Quão louco foi isso? Ele nunca iria desistir disso. Você só tem que assistir aos tempos, foi um décimo [of a second] aqui, um décimo ali, não importava o que estava acontecendo. Lewis estava no controle total. Não havia como, com aquele carro atual e os pneus que ele tinha, ele deixar essa vitória escapar diante do público britânico. E foi isso que o impulsionou.

“Lewis estava em segundo ontem e estava decepcionado consigo mesmo, ele estava tipo: ‘Eu poderia ter feito melhor’ depois da qualificação. Então ele vai para casa, se concentra novamente e volta e você sabe que ele calculou tudo e está esperando o ambiente mudar, e quando o ambiente muda, ele está em seu elemento.

“É ótimo para a equipe, é ótimo para o público britânico… e é ótimo para o automobilismo.”