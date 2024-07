Liberty volta para vencer Sky enquanto Angel Reese estende sequência

NOVA YORK — Sabrina Ionescu marcou 21 pontos e Jonquel Jones acrescentou 18 pontos e 13 rebotes para ajudar o New York Liberty a vencer o Chicago Sky por 91 a 76 na noite de quinta-feira.

Angel Reese estendeu sua sequência recorde de double-double da WNBA para 15 jogos seguidos, terminando com 10 pontos e 10 rebotes. Ela conseguiu seu 10º rebote com pouco mais de 2 minutos restantes no jogo, o que atraiu uma grande ovação da multidão.

Nova York (19-4) liderava por 68-66 no início do quarto período, antes de fazer uma sequência de 7-2 para criar algum espaço.

O 10º ponto de Reese colocou o Sky (9-13) em 78-72 com 3:51 restantes. Após um tempo, Ionescu acertou uma cesta de 3 pontos e o Sky nunca se recuperou.

Chennedy Carter marcou 22 pontos e liderou o Sky.

Chicago saltou para uma liderança de 37-24 no meio do segundo quarto atrás de Carter antes de Breanna Stewart começar a reunir o Liberty para 40-38 no intervalo. Stewart marcou os primeiros sete pontos de uma corrida de 14-1 para colocar Nova York de volta no jogo.

Ionescu conseguiu seus primeiros pontos no jogo para fechar a corrida e empatar o jogo em 38. Ela errou seus primeiros sete arremessos.

Antes do segundo quarto começar, Nova York homenageou muitas de suas ex-jogadoras, incluindo as integrantes do ringue de honra Kym Hampton e Sue Wicks. O locutor deixou a treinadora do Sky, Teresa Weatherspoon, para o final e suas ex-companheiras de equipe foram até ela e a cercaram depois que a cerimônia terminou. Weatherspoon recebeu uma calorosa ovação da multidão de 17.758, a maior da história do Liberty no Barclays Center.

Ambas as equipes estavam jogando o segundo jogo de uma série consecutiva. O Sky venceu o Atlanta em Chicago na quarta-feira, enquanto o New York venceu em Connecticut.

As duas equipes jogam novamente no sábado em Chicago.