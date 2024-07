Lições da vitória olímpica da equipe dos EUA sobre a Sérvia

LILLE, França — O Time EUA entrou em seu primeiro jogo olímpico vindo de duas performances abaixo do esperado contra o Sudão do Sul e a Alemanha no início deste mês. Mas eles abriram a fase de grupos no domingo com uma vitória de 110-84 sobre o atual MVP da NBA Nikola Jokic e a Sérvia no domingo.

Kevin Durant, o jogador mais condecorado da história da seleção nacional, foi liberado para retornar de uma lesão na panturrilha menos de uma hora antes do início do jogo e saiu do banco para ser o artilheiro da partida.

Aqui estão os maiores destaques da vitória da equipe dos EUA sobre a Sérvia na abertura das Olimpíadas, no domingo.

Kevin Durant retorna de lesão na panturrilha

Foram dois passos para frente e um para trás para Durant em seu retorno de uma lesão na panturrilha. Durant disse que houve momentos no processo em que ele ficou frustrado com seu retorno lento e momentos em que ele ficou nervoso por não conseguir voltar a jogar.

“Tive dias bons e [then] Eu ia [have] um pequeno contratempo aqui e eu estava um pouco nervoso”, disse Durant. “Mas estou feliz que os treinadores fizeram isso e me acalmaram bastante e me deixaram saber o que eu estava passando.”

O cronograma de Durant mudou várias vezes e o técnico do Team USA, Steve Kerr, vacilou em seus níveis de otimismo, ilustrando o que estava acontecendo nos bastidores. Durant disse que sabia que seria capaz de jogar depois de passar por um treino completo na quinta-feira e acordar na sexta-feira sem dor. Mas o Team USA o considerou uma decisão de tempo de jogo e não liberou seu retorno até cerca de uma hora antes do início do jogo.

Durant jogou 17 minutos saindo do banco e foi o maior pontuador do jogo com 23 pontos. Ele foi 5 de 5 de 3.

Durant permanecerá como o Sexto Homem?

É difícil argumentar contra os resultados. Durant deixou claro depois do jogo que faria o que Kerr queria. Kerr disse duas vezes depois do jogo que não sabia o que faria no jogo de quarta-feira contra o Sudão do Sul.

“Eu disse ao treinador o que quer que ele precise de mim, estou disposto a fazer qualquer coisa e me adaptar a qualquer coisa”, disse Durant. “Sempre foi divertido tentar descobrir novos papéis e apenas me adaptar a qualquer coisa.

Durant jogou mais de 1.200 jogos de temporada regular e playoffs em sua carreira, começando todos, exceto três desses jogos. Ele agora jogou 50 jogos pelo Team USA e saiu do banco uma vez. Ele muito provavelmente estará de volta à escalação inicial, potencialmente substituindo Devin Booker.

Booker teve uma boa atuação no domingo, com 12 pontos e 5 assistências, acertando 4 de 5 em 3.

Kevin Durant retornou de uma lesão na panturrilha para liderar o Team USA com 23 pontos saindo do banco. Ele foi 5 de 5 de 3 em 17 minutos. (Foto de Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images)

Os EUA superaram os nervos iniciais em seu jogo de estreia

Os jogadores do Team USA admitiram que estavam nervosos nos primeiros minutos jogando diante de mais de 27.000 fãs no Stade Pierre Mauroy. É um local gigante — um estádio de futebol com cúpula retrátil e três andares de assentos — e havia milhares de fãs sérvios que tinham viajado para a França. Isso ficou evidente, já que os americanos saíram um pouco abatidos, perdendo por 10 a 2 nos minutos iniciais.

“Eu definitivamente fiquei um pouco nervoso. Meu estômago, as borboletas saíram e foi algo que foi diferente até para mim”, disse LeBron James. “Estávamos jogando na frente de muitas pessoas. Era apenas uma atmosfera diferente.”

Jokic marcou 20 pontos para a Sérvia, mas não conseguiu parar James e companhia. James terminou logo atrás de Durant com 21 pontos.

“Acho que fiquei muito nervoso antes do jogo”, disse Stephen Curry. “É um ambiente muito legal lá. Obviamente estava lotado e a energia era ótima. Vestir esta camisa neste nível, eu estava ansioso por isso há muito tempo.”

Joel Embiid luta e é vaiado pela torcida local

Depois de dois bons jogos de exibição, Embiid teve dificuldades no domingo. A Sérvia o atacou em pick-and-rolls, e os EUA ficaram atolados no ataque às vezes com ele no jogo. Ele foi o único jogador no elenco com um plus/minus negativo em menos-8.

Mas não espere que Kerr o troque na escalação inicial. O Time EUA está comprometido com Embiid e em deixá-lo trabalhar em tempos lentos. Primeiro, ele assumiu um grande compromisso ao escolher jogar pelos EUA em vez da França, o que os fãs locais o deixaram saber ao vaiá-lo fortemente no domingo.

E segundo, o time acredita que seu conjunto de habilidades será vital à medida que eles continuam a jogar contra times de grande porte. Seu papel nem foi tão grande no primeiro jogo: ele jogou menos de 12 minutos, marcando quatro pontos com dois rebotes e um bloqueio.

Foi surpreendente que Jayson Tatum nunca tenha entrado no jogo. Deixe Kerr contar em suas próprias palavras:

“É muito difícil em um jogo de 40 minutos jogar com mais de 10 caras, e com o Kevin voltando, eu fui para as combinações que eu senti que fariam mais sentido. Parece loucura. Eu pensei que estava louco quando olhei para tudo e determinei que essas são as escalações que eu quero chegar.

“Jayson é o primeiro time All-NBA três anos seguidos, ele é um dos melhores jogadores do mundo. Então, eu fui com as combinações que eu senti que fariam sentido e conversei com ele, e ele é incrivelmente profissional, e isso é hoje à noite. Isso não significa que vai ficar assim pelo resto do torneio, então ele vai deixar sua marca. … Jayson é o profissional e campeão definitivo e ele lidou bem com isso e ele vai estar pronto para o próximo.”

Tatum não jogou bem durante a turnê de exibição de cinco jogos. Ele teve uma média de apenas 6,4 pontos e 3,4 rebotes em 47% de arremessos. Ele errou todas as seis cestas de 3 pontos. Ele foi escalado como o sexto homem do Time EUA, o papel que desempenhou em Tóquio. Mas ele não teve impacto nesses jogos, e Kerr tem escalado Bam Adebayo como ala-pivô reserva, o papel que Tatum teria assumido.