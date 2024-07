Liga MX All-Stars 4-1 MLS All-Stars (24 de julho de 2024) Análise do jogo

Juan Brunetta e Maximiliano Meza marcaram com um minuto de diferença no segundo tempo, quando os melhores da Liga MX derrotaram os melhores jogadores da MLS por 4 a 1 no All-Star Game na noite de quarta-feira.

Brunetta (Tigres) marcou na transição aos 68 minutos para fazer 3 a 1 e deu assistência para Meza (Monterrey) logo depois, diante de um público recorde de 20.931 no Lower.com Field.

Foi a primeira vitória do MLS All-Star Game para a Liga MX em três tentativas. O MLS All-Stars venceu em 2022 e venceu nos pênaltis após um empate de 1 a 1 um ano antes.

“Foi um jogo incrível”, disse o técnico da Liga MX, Andre Jardine. “Havia muitos jogadores de alto nível. Foi um jogo acirrado. Ambos os times definitivamente saíram para jogar. No segundo tempo, eles saíram com muitos grandes nomes também. Fiquei um pouco surpreso. Foi um pouco difícil, especialmente nos primeiros 15 minutos, mas tivemos que nos ajustar e, no final das contas, foi um ótimo jogo.”

Havia muitos grandes nomes em campo, mas a ausência do mais brilhante e maior tirou um pouco do brilho do evento. A liga anunciou na segunda-feira que o atacante do Inter Miami, Lionel Messi, não pôde jogar por causa de uma lesão no ligamento do tornozelo direito.

O campeão da Copa do Mundo de 2022 se machucou enquanto jogava pela Argentina na vitória sobre a Colômbia na final da Copa América, em 14 de julho.

Os torcedores vibraram quando os atacantes do Columbus se combinaram para empatar a partida em 1 a 1 aos 17 minutos, cerca de um minuto depois de Germán Berterame (Monterrey) marcar para o México de cabeça.

Do lado esquerdo, Diego Rossi encontrou o companheiro de equipe do Crew, Cucho Hernandez, correndo sem marcação pelo meio da área para empatar.

Jogadores da Liga MX comemoram após marcar um gol contra a MLS no All-Star Game.

“É inacreditável para mim marcar um gol diante da minha torcida”, disse Hernandez.

Oussama Idrissi (Pachuca) fez 2 a 1 aos 41 minutos com um chute do alto da área.

A MLS teve duas chances de empatar aos 63 minutos, quando Riqui Puig (LA Galaxy) acertou o travessão e, na sequência, Luca Orellano (FC Cincinnati) teve um remate defendido na linha de gol por Unai Bilbao (Tijuana).

Minutos depois, a Liga MX colocou o jogo fora de alcance.

A MLS reconheceu o renascimento do mercado de Columbus ao premiá-lo com o All-Star Game. O Crew, um membro fundador de 1996, foi ameaçado no outono de 2017 com a realocação para Austin, Texas, pelo então proprietário Anthony Precourt.

Um movimento popular chamado Save the Crew atraiu atenção internacional e ajudou a persuadir os proprietários do Cleveland Browns, Jimmy e Dee Haslam, a comprar o time e mantê-lo em Columbus.

O Crew venceu a MLS Cup em 2020 e 2023, chegou à final da Concacaf Champions Cup de 2024 e inaugurou o Lower.com Field em 2021, onde houve 28 jogos consecutivos com ingressos esgotados para partidas da MLS.

“Isso mostra a todos a coragem do dono”, disse o técnico do Crew e do MLS All-Stars, Wilfried Nancy. “Ouça, isso é uma representação do que Columbus é e da paixão pelo futebol.”

O time All-Star tinha cinco jogadores do Crew. Hernandez e Rossi foram acompanhados pelo meio-campista Darlington Nagbe e pelos defensores Rudy Camacho e Steven Moreira.

A MLS e a Liga MX continuam a rivalidade com o início da Leagues Cup na sexta-feira. Todos os 47 times competirão em um formato estilo Copa do Mundo, com a partida do campeonato em 25 de agosto. Haverá 77 partidas nos Estados Unidos e Canadá. O Inter Miami é o atual campeão da Leagues Cup.