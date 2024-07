Liga revela sorteio de grupos para a Copa da NBA de 2024

LAS VEGAS — A NBA revelou os grupos para a segunda edição da Copa da NBA na sexta-feira à noite, com o vencedor do ano passado, o Los Angeles Lakers, ficando em um grupo com o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, o Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander e o Phoenix Suns de Kevin Durant.

O Golden State Warriors e o Dallas Mavericks acabaram em outro grupo, preparando o possível primeiro encontro entre Klay Thompson e seu antigo time.

Todas as 30 equipes começarão a competir na fase de grupos da Copa da NBA em 12 de novembro.

Os Lakers venceram a versão inaugural do evento no ano passado, que era então chamado de torneio na temporada e agora é a Emirates NBA Cup. Eles pousaram no West Group B, que é completado pelo Utah Jazz.

O grupo mais difícil pode ser o West Group C, que além dos Warriors e Mavericks também conta com o Denver Nuggets, New Orleans Pelicans e o agora saudável Memphis Grizzlies. O West Group A tem o Minnesota Timberwolves, LA Clippers, Sacramento Kings, Houston Rockets e Portland Trail Blazers.

No Leste, o New York Knicks, liderado pelo recém-contratado Jalen Brunson, chegou ao Grupo A. Eles estão acompanhados pelo Orlando Magic, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets e Charlotte Hornets.

O Grupo B inclui o Indiana Pacers, o segundo colocado no evento do ano passado, assim como o Milwaukee Bucks, Miami Heat, Toronto Raptors e Detroit Pistons. O atual campeão da NBA, Boston Celtics, lidera o Grupo C, que inclui o Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Atlanta Hawks e Washington Wizards.

Os grupos foram determinados pela classificação da NBA da temporada passada, com os times divididos em cinco potes com base em onde terminaram — do primeiro ao terceiro, do quarto ao sexto, do sétimo ao nono, do décimo ao décimo segundo e do décimo terceiro ao décimo quinto.

Como resultado, alguns times que estavam em posições mais baixas na classificação por causa de lesões, como o 76ers e o Grizzlies, ou por inexperiência, como o Spurs com Wembanyama, provavelmente se tornariam adversários mais difíceis do que seria de se esperar de alguém mais abaixo na tabela.

A NBA mudou o cronograma para a segunda edição do evento. As semifinais acontecerão no sábado, 14 de dezembro, em Las Vegas, em vez de quinta-feira, e o jogo do campeonato será na terça-feira, 17 de dezembro, em vez de sábado.

Todos os cinco times de cada grupo jogarão entre si uma vez — dois jogos em casa e dois fora — com o vencedor de cada grupo, além do vencedor de um grupo com o melhor desempenho, avançando para as quartas de final.

Elas ocorrerão na arena do time mais bem classificado nos dias 10 e 11 de dezembro, antes dos quatro vencedores avançarem para as semifinais.