Lil Pump afirma falsamente que Kamala Harris não é negra e aposta em Trump

Bomba Lil teve problemas com Kamala Harris identificando-se como negra – alegando falsamente que ela não tem herança africana (o que não é verdade) … ao mesmo tempo em que novamente dobra sua aposta Donald Trump .

O rapper seguiu Os passos de Swae Lee no fim de semana – criticando KH por causa da raça … ou seja, lançando a alegação selvagem de que ela “não é negra”. Em vez disso, Pump insiste que ela é apenas de origem indiana… embora uma rápida pesquisa no Google refute isso.

Este número foi confirmado por alguns verificadores de factos e contestado por outros – por isso ele pode não estar muito longe a este respeito… mas no geral, ele está a sugerir que o registo de Kamala é uma confusão.

De qualquer forma, Pump apoiou ainda mais Trump como a grande esperança para os EUA – elogiando a sua recente escovar com a morte como “levar um tiro pela democracia”… ao mesmo tempo em que vincula isso à sua própria agitação do Bitcoin. Claro…

Ele também reacendeu sua briga com J. Cole marcando e provocando ele no IG enquanto tocava a música “Work Out” de Cole no fundo – então sim, o cara ainda está nas mesmas palhaçadas de sempre.