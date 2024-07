Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis aceleram em conversível para ‘Freaky Friday 2’

A dupla dinâmica filmou uma cena na quinta-feira para o tão aguardado “Freaky Friday 2” no centro de Los Angeles – entrando em um elegante muscle car e partindo rapidamente durante várias tomadas sob o sol quente do verão.

Claro, é Hollywood, então eles não vão tão longe antes que o diretor diga “corta!” Eles pararam um pouco mais adiante no quarteirão e JLC deu ré no carro para se preparar para outra tomada.

Nós compartilhamos alguns Fotos do BTS do set do mês passado, mostrando sua reunião no set – e parece que os Colemans ainda estão unidos como sempre.