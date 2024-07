Linha de sexo por telefone comercializa para participantes da Comic-Con e oferece roleplay de fantasia

Os participantes da Comic-Con que procuram um momento sexy por telefone terão uma surpresa… porque uma linha de sexo por telefone está se oferecendo para realizar suas fantasias – até mesmo as relacionadas ao cosplay!

1-800-PHONESEX lançou um novo anúncio em seu Conta X … dizendo aos que vão para a Comic-Con que as mulheres ficam felizes em lhes fazer companhia durante o fim de semana prolongado.

Eles também compartilharam um clipe de uma das mulheres no post… vestida com uma roupa de Mulher-Gato e perguntando aos participantes se eles “já sonharam com um super-herói sexy”.