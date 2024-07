Lionel Messi é homenageado pelo Inter Miami após vitória na Copa América

Lionel Messi foi homenageado por seu clube da MLS, o Inter Miami, após seu triunfo na Copa América com a Argentina, que o tornou o jogador mais condecorado da história, com um recorde de 45 títulos.

Antes da vitória do Inter Miami por 2 a 1 sobre o Chicago Fire no sábado no Chase Stadium, o presidente do clube, Jorge Mas, presenteou Messi com uma foto comemorativa que continha uma montagem de imagens de todos os troféus que o capitão argentino conquistou ao longo de sua carreira, exibindo o número 45.

“Hoje à noite, celebramos um grande marco para nosso capitão Leo Messi ao se tornar o jogador de futebol que levantou mais troféus na história do esporte”, disse Mas durante o evento. “E tenho certeza de que ele não vai parar nos 45; esperamos que ele possa levantar mais no futuro.”

O evento especial também contou com fogos de artifício e um vídeo destacando as maiores conquistas do capitão argentino.

Messi, 37, usou uma chuteira protetora durante a cerimônia, depois de sofrer uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito durante a vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a Colômbia na final da Copa América.

“Muito obrigado pelo reconhecimento, @intermiamicf! Foi um prazer poder compartilhar esse momento com nosso povo em campo”, escreveu Messi mais tarde no Instagram.

Messi ganhou 35 dos seus 45 troféus durante suas 17 temporadas no Barcelona, ​​incluindo quatro títulos da Liga dos Campeões.

O argentino conquistou mais troféus durante suas duas temporadas no Paris Saint-Germain antes de se juntar ao Miami no verão de 2023. Ele ajudou o clube a ganhar seu primeiro troféu — a Copa da Liga de 2023 — durante sua primeira temporada no clube.