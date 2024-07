Lionel Messi é obrigado a sair lesionado durante final da Copa América

Lionel Messi foi forçado a sair com uma aparente lesão no tornozelo direito no segundo tempo da final da Copa América entre Argentina e Colômbia, no Hard Rock Stadium de Miami, no domingo.

Messi caiu no campo no minuto 64h e imediatamente sinalizou sua preocupação ao banco argentino. Após ser tratado, ele mancou até a lateral do campo antes de cair em lágrimas enquanto tinha gelo amarrado em seu tornozelo direito no banco.

Ele foi substituído por Nicolás González.

Messi já havia caído segurando o tornozelo após uma forte entrada no primeiro tempo.

Lionel Messi não conseguiu continuar depois de se machucar pela segunda vez na final da Copa América. Imagens Getty

Messi perseguiu a bola e tentou chutá-la antes que ela saísse do campo. Ele plantou sua perna direita desajeitadamente e pareceu receber contato do colombiano Santiago Arias.

O jogador de 37 anos se contorceu de dor e rolou várias vezes enquanto agarrava a perna direita inferior. Os treinadores trabalharam na área por alguns minutos antes de ajudá-lo a se levantar. Ele caminhou lentamente em direção à linha lateral antes de retornar ao jogo.

Messi vinha lidando com uma lesão na perna e desconforto durante boa parte do torneio e perdeu a final da fase de grupos da Argentina.

A final estava empatada em 0 a 0 quando Messi foi eliminado.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.