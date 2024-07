Lionel Messi fora do MLS All-Star Game após lesão na Copa

Lionel Messi, do Inter Miami CF, não jogará no MLS All-Star Game desta semana, anunciou a liga na segunda-feira, oito dias após o astro argentino deixar o time na vitória da final da Copa América sobre a Colômbia com uma lesão no tornozelo.

O companheiro de equipe de Messi, Luis Suárez, também perderá o jogo devido ao que o time descreveu como “desconforto no joelho”. As outras duas antigas estrelas do Barcelona, ​​Sergio Busquets e Jordi Alba, jogarão.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

A dupla estava listada entre os jogadores indisponíveis para a partida de quarta-feira em Columbus, Ohio, colocando MLS All Stars de 18 clubes da liga contra os melhores talentos da Liga MX do México. Messi também ficou fora dos últimos dois jogos da liga de Miami, vitórias sobre o Toronto FC e o Chicago Fire na quarta e no sábado, respectivamente.

O jogo teria sido a estreia de Messi, de 37 anos, no MLS All-Star Game, depois que ele se juntou ao Inter Miami em julho de 2023, após uma carreira histórica na Europa.

Messi, oito vezes vencedor do Ballon d’Or, tem 12 gols e 13 assistências em seus primeiros 12 jogos de 2024 pelo Inter Miami, tornando-o o jogador mais rápido a contribuir com 25 gols em uma temporada da MLS. Miami está atualmente em primeiro lugar na classificação do Supporters’ Shield para o melhor recorde na MLS com 53 pontos.

Messi e Suárez não são as únicas estrelas da MLS que não estarão presentes, com o atacante do Real Salt Lake, Cristian Arango — o líder da liga em gols nesta temporada — cumprindo uma suspensão de quatro partidas por violar a política antiassédio.

Arango lidera a MLS com 17 gols, o que empata o recorde de uma única temporada da RSL estabelecido por Alvaro Saborio em 2012. Ele também perderá a estreia da RSL na Copa da Liga em casa contra o Atlas em 1º de agosto.

O All-Star Game será disputado às 20h (horário do leste dos EUA) em 24 de julho.

Informações da Reuters foram usadas nesta história.