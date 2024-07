Lisa Rinna posta selfie totalmente nua no 61º aniversário

Adicionar baú está interpretando a frase “traje de aniversário” literalmente … revelando tudo em homenagem à sua 61ª viagem ao redor do sol.

A estrela de ‘Real Housewives’ compartilhou a foto sensual com o IG na quinta-feira, desfocando cuidadosamente seus seios e passando uma barra preta completa sobre suas regiões inferiores – uma versão bastante segura do Instagram da foto nua, temos que dizer.

Embora alguns fãs possam dizer que ela também está com um pouco, aham… com sede, talvez?

Lisa compartilhou outra postagem no Instagram para comemorar seu aniversário que ainda está no ar… e começou com uma doce surpresa na porta de seu quarto de hotel.