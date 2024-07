Lista de tarefas da pré-temporada do Man United: Ten Hag, Rashford, transferências

Apesar do futuro do técnico do Manchester United, Erik ten Hag, ter sido incerto na temporada passada, ele recebeu uma extensão de contrato enquanto o clube busca renovar seu elenco. (Foto de Ian MacNicol/Getty Images)

LOS ANGELES — A temporada do Manchester United começa aqui. Jogadores e equipe chegaram a Los Angeles para sua turnê de verão, e o técnico Erik ten Hag tem problemas para resolver enquanto estiver na estrada.

O técnico de 54 anos ficará no comando na temporada 2024-25, tendo suportado uma espera nervosa após a final da FA Cup (que eles venceram o rival Manchester City) para ver se ele manteria seu emprego. Há uma sensação entre alguns torcedores de que Ten Hag já está em gelo fino e pode ser demitido pelo novo coproprietário Sir Jim Ratcliffe e seu grupo de cérebros Ineos se a parte inicial da temporada não for bem.

Aqui, a ESPN analisa as questões mais urgentes para o técnico do United enquanto a turnê de verão começa.

Ten Hag deve reafirmar sua autoridade

O foco principal de Ten Hag ao assumir o cargo no United em 2022 era impor sua autoridade no time e incutir disciplina que ele acreditava ter sido deixada de lado com o tempo. Ele venceu grandes batalhas frente a frente com Cristiano Ronaldo e Marcus Rashford, mas nos últimos seis meses, o holandês viu seu punho de ferro afrouxar gradualmente. Os jogadores estão muito cientes de que ele quase foi demitido de sua posição após a final da FA Cup.

Então, apenas algumas semanas após a confirmação de que ele ficaria, Jadon Sancho foi autorizado a retornar ao grupo. Sancho foi exilado após sua briga pública com Ten Hag em setembro, mas agora está sendo reintegrado, apesar de nenhuma sugestão de nenhum dos lados de que ele se desculpou. Ten Hag anseia por controle e ele estará ansioso para mostrar a todos que ele continua sendo o homem no comando.

Decida quais jogadores podem deixar o clube

O atacante Joshua Zirkzee e o zagueiro Leny Yoro chegaram para substituir Anthony Martial e Raphaël Varane, embora quaisquer adições adicionais tenham que ser financiadas pelo pessoal que está saindo. Idealmente, Ten Hag gostaria de outro zagueiro, um meio-campista central e um lateral-direito, mas ele terá que abrir espaço em seu elenco primeiro.

Victor Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Antony, Sancho, Scott McTominay e Christian Eriksen, Hannibal Mejbri e Casemiro estão todos de volta ao treinamento do primeiro time, e embora nem todos eles saiam, terá que haver pelo menos algumas saídas. Ten Hag terá que tomar decisões finais sobre quais jogadores podem ir, e então deixar para os chefes do clube fazerem os acordos.

O United não se desfez de jogadores bem no passado — embora suas contratações neste verão tenham sugerido uma mudança promissora na política e no processo — e isso terá que mudar neste verão se eles quiserem concluir uma grande reformulação do elenco.

Revitalize Rashford

O United terminou em terceiro em 2022-23, em parte graças a Rashford, que marcou 17 gols na Premier League e 30 em todas as competições. Na temporada passada, sua contribuição foi de oito em 43 aparições. Rasmus Hojlund ainda é jovem e Zirkzee é novo na liga, o que significa que Rashford terá que arcar com sua parcela de responsabilidade na frente do gol.

Rashford parecia uma sombra de si mesmo na temporada passada, mas já demonstrou disposição para voltar ao seu melhor ao retornar mais cedo ao treinamento de pré-temporada. Perder o amistoso contra o Rangers por causa de uma lesão é uma preocupação porque, antes de tudo, Ten Hag precisa que ele se mantenha em forma. O United foi o menor artilheiro do top 10 da Premier League na temporada passada, com 57 — 39 a menos que o Manchester City — e isso precisa ser corrigido rapidamente.

jogar 1:06 Por que Shaka Hislop está confuso com a extensão de Erik Ten Hag pelo Manchester United Shaka Hislop explica por que não concorda com a decisão do Manchester United de estender o contrato de Erik Ten Hag.

Encontre um ponta direita

Ten Hag tem vários jogadores que podem atuar na direita, mas ninguém fez a posição deles. Rashford, Sancho e Alejandro Garnacho querem jogar do lado esquerdo, enquanto Antony, que gosta de jogar na direita para poder cortar com o pé esquerdo, tem lutado para contribuir desde sua transferência sísmica de £ 85 milhões do Ajax, dois anos atrás.

Facundo Pellistri é um ponta direita natural, mas apesar da oportunidade ocasional de titular na temporada passada, ele foi autorizado a passar a segunda metade da temporada emprestado ao Granada. Muitos fãs gostariam de ver Amad Diallo ter uma sequência mais longa no time, principalmente depois que ele marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Rangers no sábado.

A ponta direita tem sido uma posição problemática muito antes da chegada de Ten Hag, mas é um problema que ele precisa resolver.

Não cometa os mesmos erros

Ten Hag dirá que o maior problema da temporada passada foi o número de lesões em jogadores importantes, e ele tem razão. Luke Shaw e Lisandro Martínez mal jogaram e Mason Mount, Hojlund e Rashford tiveram longos períodos fora de campo.

Ten Hag insistiu que foi por falta de sorte, e embora haja um elemento de verdade nisso, fontes disseram à ESPN que alguns jogadores acreditam que os problemas começaram na pré-temporada porque se sentiam sobrecarregados. É vital que os membros do time melhorem sua forma física no campo de treinamento na UCLA, mas é importante que eles não se sintam exaustos antes mesmo de a campanha começar.