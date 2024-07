Liverpool busca negociações com Darwin Núñez sobre incidente da Copa – fonte

O Liverpool manterá conversas urgentes com Darwin Núñez e a Federação Uruguaia de Futebol (UFF), disse uma fonte à ESPN, para obter uma visão completa dos eventos que resultaram na entrada do atacante nas arquibancadas e no envolvimento em um confronto físico com torcedores colombianos após a semifinal da Copa América na quarta-feira.

Núñez enfrenta a possibilidade de uma suspensão emitida pelos organizadores da CONMEBOL, a Confederação Sul-Americana, que pode se estender ao futebol de clubes se a FIFA, órgão máximo do futebol mundial, decidir intervir caso a CONMEBOL aplique alguma sanção.

A Colômbia garantiu um encontro com a campeã mundial Argentina na final de domingo em Miami ao derrotar o Uruguai por 1 a 0 no Estádio Bank of America em Charlotte, Carolina do Norte.

Mas o incidente pós-jogo, quando Núñez entrou nas arquibancadas para confrontar os espectadores, levantou preocupações de que o jogador de 25 anos poderia ser punido com uma longa suspensão por suas ações.

O jornal uruguaio El Pais informou que a seção em que Núñez entrou também abrigava amigos e familiares do time uruguaio, o que levou Núñez a tentar proteger sua família.

Mas uma fonte disse à ESPN que a equipe de liderança do Liverpool entrará em contato com Núñez assim que o tempo permitir, levando em consideração a diferença de fuso horário entre o Reino Unido e os Estados Unidos, principalmente para verificar seu bem-estar e o de sua família, bem como tentar apurar os fatos por trás do incidente.

Uma fonte disse que o Liverpool também planeja falar com a UFF antes de decidir sobre qualquer possível ação ou declaração sobre a situação.

O Liverpool deve viajar para os EUA no final deste mês para uma turnê de pré-temporada sob o comando do novo técnico Arne Slot antes de começar sua campanha na Premier League fora de casa contra o Ipswich Town em 17 de agosto.

Devido ao seu envolvimento na Copa América, Núñez não era esperado para participar da turnê do Liverpool pelos EUA