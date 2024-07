Logan Paul: ‘Vocês são tolos se acham que Mike Perry tem alguma chance contra Jake Paul’

Embora sem dúvida tendencioso em sua avaliação, Logan Paul prevê uma noite horrível para Mike Perry em 20 de julho.

O astro do BKFC e ex-lutador do UFC enfrenta o irmão mais novo de Logan, Jake Paul, em uma luta de boxe no final deste mês na Amalie Arena em Tampa, Flórida. Jake tem vantagens físicas e estatísticas sobre Perry no papel, mas muitos acreditam que é a durabilidade de Perry e seu estilo incansável que darão a Jake seu teste mais difícil até agora.

O irmão mais velho, Paul, disse no Instagram Stories que a noção não poderia estar mais incorreta.

“Vejo muitas pessoas dizendo, ‘Mike é o cara mais durão do planeta, esse é o maior desafio de Jake até agora’”, disse Logan. “Ei, vocês são idiotas. Vocês são idiotas se acham que Mike Perry tem chance contra Jake Paul.”

Perry conquistou uma vitória sobre Michael Seals em uma luta de boxe com regras híbridas no Triller Triad Combat em novembro de 2021. Desde então, ele conquistou cinco vitórias consecutivas no ringue do BKFC.

O atual campeão da WWE nos EUA diz que a incrível força de vontade de Perry não será suficiente contra seu irmão maior, mais novo e poderoso.

“Eu não dou a mínima para o quão durão você é”, disse Logan. “Você sabe boxear? Quando Mike Perry tenta usar a cabeça contra o canhão de direita do meu irmão, eu prometo a você, vai ser devastador para ele.

“Ele já venceu Tyron Woodley — derrubou-o, venceu-o duas vezes — que é muito melhor do que Mike Perry, um lutador de MMA que não conseguiu, então entrou [BKFC]. Sim, ele é um fodão. Sim, ele pode brigar. Mas isso não é briga, isso é boxe. Isso é jogar xadrez com os punhos, e meu irmão tem feito isso pelos últimos seis anos. É tudo o que ele quer, e eu prometo a você que ele vai chocar o mundo mais uma vez.”