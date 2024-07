Lorenzo Musetti na 1ª semifinal do Grand Slam e enfrenta Djokovic

WIMBLEDON, Inglaterra — Lorenzo Musetti jogou a cabeça para trás e abriu os braços para comemorar sua primeira semifinal de Grand Slam em Wimbledon e então cobriu o rosto com as duas mãos.

Sua vitória por 3-6, 7-6 (5), 6-2, 3-6, 6-1 sobre Taylor Fritz na quarta-feira foi um grande negócio, com certeza. Afinal, o 25º cabeça de chave Musetti, um italiano de 22 anos, nunca tinha passado da terceira rodada no All England Club — ou passado da quarta rodada em qualquer torneio importante — até esta quinzena.

Agora, porém, vem um teste muito mais difícil: enfrentar Novak Djokovic.

“Ele provavelmente conhece, melhor do que eu, a superfície e o estádio, com certeza”, disse Musetti com uma risada, ciente de que fará sua estreia na Quadra Central na sexta-feira. “Brincadeiras à parte, ele é uma lenda em todos os lugares, mas especialmente aqui em Wimbledon.”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Será a 13ª semifinal de Djokovic empatando o recorde somente em Wimbledon, igualando Roger Federer, e a 49ª semifinal de Slam no geral, estendendo uma marca que ele já tinha. Enquanto Musetti busca seu primeiro campeonato importante, Djokovic busca uma 25ª, incluindo o que seria seu oitavo no All England Club.

A jornada tranquila de Djokovic pela chave deste ano ficou ainda mais fácil quando o homem com quem ele deveria enfrentar nas quartas de final na quarta-feira, Alex de Minaur, desistiu devido a uma lesão no quadril horas antes do início da partida.

Em vez de enfrentar o No. 9 de Minaur na quarta-feira, Djokovic terá três dias inteiros de folga antes de enfrentar Musetti na sexta-feira. A outra semifinal masculina será entre o atual campeão Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev; eles avançaram na terça-feira.

Musetti foi forçado a trabalhar duro para conquistar sua vaga nas semifinais: sua vitória de 3½ horas sobre o 13º cabeça de chave Fritz foi a 37ª em cinco sets em Wimbledon este ano, o maior número em qualquer torneio de Grand Slam.

Ele reconheceu que não teve um começo ideal, mas acrescentou: “Joguei meu melhor tênis no final. Guardei o melhor para o final.”

Idade é apenas um número A diferença de idade entre Novak Djokovic, 37, e Lorenzo Musetti, 22, será a maior em qualquer semifinal masculina de Wimbledon desde o início da era do Aberto em 1968. Ano Jogadores (Idade) Diferença de idade 2024 Novak Djokovic (37)-Lorenzo Musetti (22) 14 anos, 285 dias 2023 Novak Djokovic (36)-Jannik Sinner (21) 14 anos, 86 dias 1987 Jimmy Connors (34)-Pat Dinheiro (22) 12 anos, 267 dias 1978 Tom Okker (34)-Bjorn Borg (22) 12 anos, 105 dias 1974 Ken Rosewall (39)-Stan Smith (27) 12 anos, 42 dias — Estatísticas e informações da ESPN

Jogando em uma quadra nº 1 ensolarada contra Fritz, um americano que é um dos maiores sacadores do esporte, mas caiu para 0-4 nas principais quartas de final, Musetti conseguiu acumular 13 break points e converter seis. O break que determinou o resultado veio em um forehand vencedor de Musetti que fez 2-0 no último set; momentos depois, outro break fez 4-0.

A primeira quebra de serviço de Musetti veio no início do segundo set e isso, segundo ele, alterou o curso da noite.

“Imediatamente, mudei de ideia. Mudei minha atitude”, disse Musetti. “E isso provavelmente fez a diferença.”

Não houve muita variedade de nenhum dos jogadores; eles estavam contentes principalmente em trocar golpes de fundo da linha de base. Mas Musetti conseguiu acumular pontos com drop shots eficazes, ocasionalmente seguindo-os com tentativas de passe bem-sucedidas ou lobs.

A Rainha Camila, esposa do Rei Carlos III, estava nas arquibancadas e se juntou aos fãs para acenar.

Djokovic e Musetti já se enfrentaram seis vezes anteriormente. Djokovic venceu cinco delas, incluindo uma partida de cinco sets no Aberto da França deste ano, que terminou depois das 3 da manhã. Foi na partida seguinte de Djokovic em Paris que ele rompeu o menisco do joelho direito.

“Nós nos conhecemos muito bem. Eles sempre foram uma luta enorme, então espero uma luta grande, grande. Vai ser um dos desafios mais difíceis da turnê”, disse Musetti, “mas sou um cara ambicioso e gosto de ser desafiado”.