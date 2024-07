Lou Dobbs, veterano âncora de notícias a cabo e apoiador de Trump, morre aos 78 anos

CNN

—



Lou Dobbs, o âncora de notícias de negócios de longa data que se tornou um dos apoiadores mais vocais de Donald Trump na mídia, morreu na quinta-feira. Ele tinha 78 anos.

“É com o coração pesado que anunciamos o falecimento do ‘grande Lou Dobbs’”, disse uma declaração publicada em sua conta oficial nas redes sociais, chamando-o de “lutador até o fim”.

Dobbs teve uma longa carreira no jornalismo de radiodifusão, passando mais de duas décadas na CNN, onde ingressou desde sua criação em 1980 e ancorando o programa “Moneyline”. Dobbs deixou a CNN em 2009 para ajudar o magnata da mídia Rupert Murdoch a lançar a Fox Business Network.

“Lou foi um dos originais da CNN, que ajudou a lançar e moldar a rede. Estamos tristes em saber de sua morte e estendemos nossas mais sinceras condolências à sua esposa Debi, filhos e família”, disse um porta-voz da CNN.

À medida que Donald Trump ascendia na política do Partido Republicano, Dobbs se tornou um de seus apoiadores mais fervorosos, usando seu programa para promover a retórica anti-imigrante e atacar o chamado “estado profundo”.

Como um dos maiores apoiadores de Trump na televisão, o veterano âncora passou a última parte de sua carreira promovendo fluxos de desinformação e teorias da conspiração em nome do então presidente.

Trump regularmente elogiava Dobbs em troca, frequentemente postando clipes de seu show em seus canais de mídia social. Trump elogiou Dobbs na quinta-feira como um amigo e “jornalista, repórter e talento verdadeiramente incríveis”.

“Ele entendia o mundo e o que estava ‘acontecendo’ melhor do que os outros”, escreveu Trump em sua plataforma de mídia social. “Lou era único em muitos aspectos e amava nosso país. Nossas mais calorosas condolências à sua maravilhosa esposa, Debi, e família. Ele fará muita falta!”

Após a eleição de 2020, Dobbs usou seu programa na Fox Business para promover repetidamente falsas teorias da conspiração de que a votação havia sido fraudada por empresas obscuras que desviaram milhões de votos de Trump para Joe Biden.

Esses comentários no ar ajudaram a estimular as empresas de tecnologia de votação Dominion Voting Systems e Smartmatic a processar a Fox News por difamação. A Fox News fez um acordo com a Dominion no ano passado por mais de US$ 787 milhões. Mas o processo da Smartmatic — que também nomeou pessoalmente Dobbs como réu — ainda está em andamento.

Depois que os processos foram movidos, a Fox Business cancelou o programa de Dobbs, tirando-o do ar em uma decisão abrupta anunciada em uma sexta-feira de fevereiro de 2021.

Advogados que representam Dobbs disseram anteriormente no caso Smartmatic que ele “nega a alegação de uma campanha de desinformação” e que ele “se envolve em comentários de opinião sobre questões de interesse público, o que é seu direito sob a Constituição dos EUA”.

A Fox News elogiou o veterano âncora e ofereceu condolências à sua família.

“Estamos profundamente tristes com o falecimento de Lou Dobbs. Uma mente empresarial incrível com um dom para transmissão, Lou ajudou a transformar o noticiário a cabo em uma indústria bem-sucedida e influente”, disse um porta-voz da Fox News Media. “Estamos imensamente gratos por suas muitas contribuições e enviamos nossas sinceras condolências à sua família.”

Marshall Cohen contribuiu para esta história.