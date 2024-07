‘Loucura completa’: Profissionais reagem à revanche de boxe Nate Diaz x Jorge Masvidal

Nate Diaz marcou um gol de volta.

Em uma luta surpreendentemente eletrizante, o orgulho lutador de Stockton conquistou uma decisão majoritária sobre Jorge Masvidal na noite de sábado, vingando sua derrota no UFC 244 quase cinco anos depois que as duas estrelas do MMA colidiram pelo título inaugural do BMF.

Confira abaixo como o mundo dos esportes de combate reagiu a Diaz x Masvidal.

Um salve para esses dois caras, protejam-se o tempo todo, vamos ter uma ótima luta — Platina Mike Perry (@PlatinumPerry) 7 de julho de 2024

Eu ganhei!!!!! — Eddie Alvarez (@Ealvarezfight) 7 de julho de 2024

Diaz tentando sobrecarregá-lo com aqueles pequenos golpes rápidos e, então, ocasionalmente, disparar um pouco de calor. Masvidal tentando não gasear e escolher seus golpes, mas fazendo-os valer. Luta divertida. — Cody Gibson (@TheRenegade559) 7 de julho de 2024

Nate é o lutador muito mais ocupado neste round. Mas Masvidal acerta os golpes mais fortes e limpos no final e rouba o round para mim. 5-1 Masvidal -Alan Jouban (@AlanJouban) 7 de julho de 2024

essas rodadas não são fáceis de marcar mas eu tenho 5-1 ou 4-2 Jorge — Mike Thomas Brown (@mikebrownmma) 7 de julho de 2024

8-2 de maio — Mike Thomas Brown (@mikebrownmma) 7 de julho de 2024

Boa luta de boxe entre Diaz e Masvidal! Vai para o placar! #DiazMasvidal — Derek Brunson (@DerekBrunson) 7 de julho de 2024

Loucura completa. Eu tenho 6-4 Diaz, mas posso ver um empate ou 6-4 maavidal. Mas isso realmente não importa. #DiazMasvidal — Mike Jackson, Esq. (@TheTruthJackson) 7 de julho de 2024

Ótimo último round. Diaz fez o suficiente para o round 10. Masvidal deve vencer 6-4 do round 10. Os golpes definitivamente mais limpos e fortes acertaram. Diaz com a pressão e quantidade. Só não teve golpes poderosos o suficiente para causar dano naquelas rajadas. #DiazMasvidal -Alan Jouban (@AlanJouban) 7 de julho de 2024

Estou pensando em Diaz kkkk mas de qualquer forma foi divertido – Vince Morales (@ vandetta135) 7 de julho de 2024

Mcgregor ganhou mais dinheiro com a vitória de Nate do que com a luta dele kkkk – Vince Morales (@vandetta135) 7 de julho de 2024

Assistindo a luta ao vivo, eu tinha Diaz vencendo. Se você ouvir o comentário, talvez você vá para Masvidal. Boa luta no geral #DiazMasvidal — Derek Brunson (@DerekBrunson) 7 de julho de 2024

Seja qual for a decisão, essa foi uma luta muito boa. Parabéns aos dois homens. #DiazMasvidal -Alan Jouban (@AlanJouban) 7 de julho de 2024

98 a 92 wtf esses juízes idiotas, cara — URIAHHALL (@UriahHallMMA) 7 de julho de 2024

Assistindo a luta. Eu sinto que Diaz acertou muito mais. Masvidal acertou os golpes mais fortes com certeza! Essas estatísticas não podem ser precisas https://t.co/lDLaGghIKx — Derek Brunson (@DerekBrunson) 7 de julho de 2024