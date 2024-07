LSU contrata o melhor atleta DJ Pickett para formar dupla com o QB e RB nº 1

A LSU garantiu seu quinto e mais importante compromisso do mês na quarta-feira à noite, superando Miami e Oregon na conquista do atleta cinco estrelas DJ Pickett, número 14 no ranking ESPN 300.

Pickett, uma estrela bidirecional de Zephyrhills, Flórida, anunciou seu comprometimento durante uma cerimônia na Zephyrhills High School. O prospecto de 1,90 m e 77 kg é o atleta mais bem classificado na classe de 2025 e o recruta nº 2 do estado da Flórida neste ciclo.

Entre Pickett, o quarterback nº 1 Bryce Underwood e o running back nº 1 Harlem Berry, Brian Kelly e os Tigers agora têm promessas do principal prospecto em três grupos de posições diferentes no ciclo atual.

Pickett, que deve jogar como defensive back no próximo nível, citou sua conexão com o técnico secundário da LSU, Corey Raymond, e relacionamentos com os ex-defensive backs dos Tigers, Patrick Peterson e Derek Stingley Jr., entre os fatores que o levaram a se comprometer com Baton Rouge.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“Eu e Corey Raymond temos um bom vínculo”, disse Pickett à ESPN. “Eu sou um cara de grandes relacionamentos. E LSU é DBU. Jogar como defensive back lá é uma posição abençoada para se estar.”

?

A promessa de Pickett encerra um recrutamento rigoroso que incluiu visitas de primavera a LSU, Clemson, Georgia, Miami e Oregon antes de ele reduzir sua lista para os três finalistas.

Sobrinho do ex-defensivo de Miami Booker Pickett e primo do novato do Hurricanes Booker Pickett Jr., Pickett tem laços familiares com o programa de Mario Cristobal. Ele também notou a energia palpável entre a equipe de Dan Lanning no Oregon, mas acabou sendo influenciado pela oportunidade oferecida na LSU.

“Todas essas três escolas são boas”, disse Pickett.[LSU] é simplesmente o lugar onde sinto que posso crescer mais e realizar meus sonhos.”

Pickett é agora o segundo membro mais bem avaliado da quinta classe do Tigers, segundo a ESPN, atrás apenas de Underwood, o quarterback nº 1 que está comprometido com a LSU desde janeiro. Com a promessa de Pickett, a LSU agora tem 12 compromissos no ESPN 300 em 2025, e ele está entre os três melhores compromissos do programa no ciclo atual.

Um destaque bidirecional em Zephyrhills, Pickett conseguiu 52 passes para 1.033 jardas e 15 touchdowns com 31 tackles no total e uma interceptação durante sua temporada júnior no outono passado. Longe do futebol americano, Pickett é um velocista campeão distrital e também compete em beisebol e basquete. Junto com seus laços com Miami, Pickett é sobrinho do ex-nariz tackle do Ohio State Ryan Pickett, que ganhou um Super Bowl com o Green Bay Packers durante sua carreira de 14 anos na NFL (2001-14).

Pickett se junta aos tackles defensivos Zion Williams (nº 15 DT em 2025) e Brandon Brown (nº 33 DT), ao defensive end Damien Shanklin (nº 17 DE) e ao safety Jhase Thomas (nº 32 safety) entre as adições de julho à mais recente turma rica em talentos de Kelly que vai para a LSU.