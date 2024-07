Lucro inesperado do imposto sobre turismo, resgate de cães de caça K-9, mistério das profundezas: fique por dentro das histórias do dia

👋 Bem-vindo ao 5 Things PM! Carros são linhas de vida para muitos americanos, mas para algumas pessoas eles estão se tornando passivos. Está se tornando mais difícil obter — e manter — um veículo, e as retomadas de posse estão aumentando.

Aqui está o que mais você pode ter perdido durante seu dia agitado:

1️⃣ Taxa de turismo: Autoridades de Veneza classificaram uma taxa de entrada temporária para a cidade como um sucesso, enquanto experimentam medidas destinadas a controlar o número de pessoas que vêm visitar. ➕ Manifestantes na ilha espanhola de Maiorca pediram “limites ao turismo”.

2️⃣ O melhor amigo do homem: Um garoto autista e não verbal foi encontrado vagando sozinho em uma estrada na Carolina do Norte. Um cão de caça da polícia chamado Remi usou uma pista reversa de K-9 para reuni-lo com sua família.

3️⃣ Segurança online: Um novo relatório sugere que os pais devem criar um plano familiar para definir expectativas realistas e ter conversas abertas com seus filhos sobre o uso que eles fazem das mídias sociais. Aqui estão algumas estratégias que você pode tentar.

4️⃣ Previsões dos ‘Simpsons’: A série mais longa da TV está lançando a bola 8 mágica mais uma vez. Neste episódio, Lisa Simpson cresce para se tornar a primeira mulher presidente dos EUA e aparece em uma roupa surpreendentemente semelhante à usada por Kamala Harris. (TBA, é claro, sobre se isso se tornará realidade.)

5️⃣ Mistério das profundezas: A descoberta inesperada de oxigênio produzido sem fotossíntese — 13.000 pés abaixo da superfície do oceano — pode ajudar a desvendar as origens da vida.

🚣 Esforço de equipe: Um barco a remo único participou do revezamento da tocha poucos dias antes do início das Olimpíadas de Verão em Paris. Com 131 pés, é o mais longo do mundo.

• Os líderes democratas do Congresso apoiarão Kamala Harris como candidata presidencial

• Legisladores furiosos questionam diretor do Serviço Secreto sobre tiroteio em comício de Trump

• O voo da Southwest voou apenas 150 pés acima do solo, mostram dados de rastreamento

🔍 Torres complicadas: Seus olhos não estão enganando você — este design de arranha-céu tem um efeito distorcido. O ambicioso projeto começará a ser construído ainda este ano em Tirana, Albânia.

Kamala é pirralha Postagem no X pela cantora pop britânica Charli XCX

📱Suporte social: Ela apoia a vice-presidente Kamala Harris como candidata presidencial democrata. Esse é um apoio poderoso para o candidato com um jogo de memes forte.

🤰 Risco da maconha: O uso pré-natal de cannabis tem sido associado a sérios problemas para a mãe durante a gravidez, como hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia, de acordo com um novo estudo.

✈️ Uma queda global de tecnologia causou milhares de cancelamentos de voos. Qual atualização de software defeituosa da empresa de segurança cibernética foi a culpada?

A. McAfee

B. Vigilância Profunda

C. Greve de multidão

D. Palo Alto Networks

⬇️ Role para baixo para ver a resposta.

🇧🇷 Na frente e no centro: A lenda da NBA LeBron James será o porta-bandeira masculino do Team USA na Cerimônia de Abertura. A porta-bandeira feminina será anunciada na terça-feira.

Aaron Lee Tasjan lutou para se encaixar quando criança, crescendo no Centro-Oeste. Ele encontrou seu nicho na música e, agora, como cantor e compositor, ele está usando sua voz para promover a defesa LGBTQ no Tennessee.

🧠 Resposta do teste: C. A atualização de software da CrowdStrike causou problemas para companhias aéreas, empresas, agências governamentais, bancos e escolas.

