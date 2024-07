Ludvig Aberg se recupera e lidera o lotado Scottish Open por 2

NORTH BERWICK, Escócia — Ludvig Åberg superou dois bogeys no início dos últimos nove buracos com dois birdies no final que o levaram a 65, 5 abaixo do par, no sábado no Scottish Open, diminuindo um pouco o entusiasmo de uma galeria totalmente a favor da estrela local Robert MacIntyre.

“Não foi o golfe mais tranquilo, mas foi novamente uma boa pontuação”, disse Aberg. “Estou satisfeito com a forma como aguentei firme e terminei.”

A rodada final antes da maioria dos competidores seguirem para Royal Troon para o The Open estava repleta de possibilidades, começando com MacIntyre.

O melhor jogador da Escócia, já com uma vitória do PGA Tour este ano no Canadian Open, chegou a uma liderança de 2 tacadas em um ponto e ouviu seu nome sendo gritado ao longo do caminho. Ele fechou com um bogey difícil e ainda fez 63, colocando-o no grupo final com Aberg.

“Não tenho sido tímido em dizer: o Scottish Open é o que eu quero”, disse MacIntyre. “Não vai mudar amanhã. Estou nessa posição. Tenho feito coisas boas. Tenho jogado bem, não apenas esta semana, mas nas oito semanas anteriores. Sinto que meu jogo está em boa forma. Amanhã, só preciso me controlar.

“E se eu fizer isso bem, então terei uma chance.”

MacIntyre parecia um vencedor no Aberto da Escócia há um ano, até que Rory McIlroy fez birdie no último buraco com um ferro 2 de 201 jardas, em um vento forte vindo do Firth of Forth, o que o impediu.

Agora ele está de volta, tentando bloquear o entusiasmo e os aplausos, mas sabendo o que isso significaria.

“Tudo o que posso fazer é bater na bola de golfe o melhor que puder e aceitar o resultado”, disse MacIntyre.

Mais difícil do que o esperado é perseguir Aberg, a estrela sueca com um swing impecável que estava no seu melhor sob chuva leve para pelo menos se distanciar um pouco.

Aberg estava com 17 abaixo do par (193) e buscava sua primeira vitória do ano e a terceira em uma carreira que começou há apenas 13 meses, após deixar o Texas Tech como o melhor jogador de golfe universitário.

Ludvig Åberg busca sua terceira vitória na carreira em duas temporadas profissionais. Andrew Redington/Getty Images

Adam Scott jogou com MacIntyre e teve 64, ficando 3 tacadas atrás na busca por sua primeira vitória em mais de quatro anos. Collin Morikawa e Sahith Theegala tiveram 66 cada e ficaram quatro atrás. Theegala fez bogey em seus dois últimos buracos após dividir brevemente a liderança.

McIlroy ainda estava no jogo, apesar de seu putter ter esfriado na reta final pelo terceiro dia consecutivo. Ele teve que se contentar com 67. Isso o deixou 5 tacadas atrás de Aberg, um jogador que ele fez lobby para ter na Ryder Cup no ano passado.

Aberg voltou ao campo com um bogey no 11º e depois um bogey de três putts no 12º quando errou um putt de 30 polegadas. Esse foi o último de seus grandes erros. Ele teve três birdies e dois par saves no resto do caminho.

Mas a multidão só pensava em Bob.

MacIntyre, o canhoto da cidade costeira de Oban, no noroeste, os colocou no caminho certo com uma sequência de cinco buracos que ele jogou em 5 abaixo do par, incluindo um drive no quinto buraco de 329 jardas para 40 pés para eagle.

Scott jogou no mundo todo com os favoritos da casa — incluindo um grupo no Aberto do Japão com Hideki Matsuyama e Ryo Ishikawa — e esta foi uma jornada divertida.

“Bob está jogando muito bem, e ele é o herói”, disse Scott. “Jogar golfe na Escócia é fantástico — adoro isso durante toda a minha carreira — mas jogar com Bob hoje foi realmente especial. Tentar segurar suas pontas de casaco enquanto ele estava correndo bem foi muito divertido.”

Scott fez a sua parte e conseguiu três birdies consecutivos no meio dos últimos nove buracos, dando a si mesmo uma boa chance e ganhando impulso rumo ao The Open.

Antoine Rozner fez o buraco do sétimo fairway para eagle que o ajudou a um 68 e no grupo em 13 abaixo do par, importante porque o francês ainda não está no The Open. Os três jogadores líderes que ainda não estão isentos entrarão no major final. Maximilian Kieffer da Alemanha aumentou suas chances com um 64 que o deixou em 10 abaixo e empatado em 11º.