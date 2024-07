Luis Gil, do Yankees, bateu em uma parede após seu início brilhante?

NOVA YORK — O ex-técnico de Luis Gil se lembra da primeira vez que percebeu que seu jogador era diferente. Foi em um torneio em Baní no início de 2013. Gil era um shortstop magricelo de 14 anos que virou arremessador porque rebater claramente não era sua praia. Ele estava escalado para arremessar no próximo jogo, mas estava lidando com problemas de comando, então seu treinador o informou que ele não começaria. Gil perdeu o controle.

“Ele disse, ‘Droga! É a minha vez!'”, disse o treinador, que atende por Francisco Díaz, em espanhol, rindo. “E eu disse, ‘Relaxa, você vai arremessar muito.’ Ele sempre teve fogo para arremessar forte o tempo todo. Aquele espírito, aquele desejo. Tipo, ‘Sou eu, sou eu, sou eu.’ Muito competitivo.”

Díaz é um buscón — parte agente, parte treinador de adolescentes dominicanos que buscam assinar com grandes organizações da liga. Ele falou por telefone na semana passada da República Dominicana enquanto os jogadores praticavam ao fundo. Jogadores que ele espera que um dia alcancem as alturas de Gil a milhares de quilômetros de distância.

Mais de uma década depois daquele torneio em Baní, Gil está a caminho de lançar mais do que nunca em uma temporada como um novato de 26 anos para o New York Yankees. Por seis semanas, de seu início em 1º de maio a 14 de junho, Gil foi indiscutivelmente o melhor arremessador da Liga Americana, em um caminho certo para o All-Star Game com uma ERA de 1,14 e 61 strikeouts em nove partidas após um abril prejudicado por problemas de comando.

Em duas saídas desde então, ele se pareceu com o arremessador inexperiente não muito distante da cirurgia de Tommy John que ele é. O destro cedeu 12 corridas em 5 ⅔ innings nesses dois jogos, uma regressão que corresponde a uma carga de trabalho pouco familiar em meio a uma queda livre em toda a rotação.

Gil nunca lançou mais de 108 ⅔ innings em uma temporada como profissional. Ele registrou apenas quatro innings em 2023 — todos na Florida State League — em sua primeira ação de jogo desde que passou por uma cirurgia de Tommy John em maio de 2021. Nesta temporada, ele já registrou 85 ⅔ innings após sua performance de 4 ⅓ innings em uma derrota para o Mets na quarta-feira.

Então, ele está cansado?

“Claro, essa é a questão”, disse o gerente dos Yankees, Aaron Boone, na quarta-feira à noite. “Veremos. Ele parece estar em uma ótima condição física.”

Gil deu uma resposta direta.

“Não, eu realmente não [feel tired]”, disse Gil, cuja ERA disparou de 2,03 para 3,15 em uma semana. “Estou saudável, graças a Deus, e me sinto muito forte, de verdade.”

O novato dos Yankees, Luis Gil, parecia preparado para começar o All-Star Game. Agora, conforme sua contagem de innings aumenta, sua ERA também aumenta. Foto AP/Frank Franklin II

A CARGA DE TRABALHO DE GIL NÃO ERA deveria ser um enredo para um clube dos Yankees que de repente estava cambaleando no início de julho após uma estrofe de abertura de temporada arrasadora. Tornou-se importante apenas porque o ás dos Yankees, Gerrit Cole, se machucou.

Os Yankees tinham sua rotação inicial definida indo para o treinamento de primavera — e Gil estava programado para começar a temporada nas ligas menores. Isso foi até 16 de março, quando os Yankees anunciaram que Cole ficaria afastado por pelo menos três semanas com desconforto no cotovelo.

Substituir o atual vencedor do prêmio Cy Young da Liga Americana seria impossível, mas Gil já havia causado uma boa impressão nos Yankees.

Cinco dias antes de Cole ser desligado, Gil enfrentou a escalação A do Philadelphia Phillies em Clearwater, Flórida — um grupo que contava com Bryce Harper, Kyle Schwarber, JT Realmuto e Trea Turner. Ele lançou 3 ⅔ innings sem gols em alívio, permitindo uma corrida, uma caminhada e eliminando oito. Ele emergiu confiante de que pertencia ao mais alto nível.

“Foi nesse momento que dissemos: ‘Ah, precisamos prestar atenção aqui'”, disse o treinador de arremessadores dos Yankees, Matt Blake.

O talento de Gil nunca esteve em dúvida. Ele sempre ostentou um slider afiado com uma bola rápida que flerta com três dígitos — e parece ainda mais explosivo com sua extensão acima da média. O talento do braço levou os Yankees em março de 2018 a pedir um Gil desengonçado de 19 anos do Minnesota Twins em uma troca pelo outfielder Jake Cave.

Três anos depois, Gil começou sua carreira na liga principal com 15 ⅔ innings sem gols em três partidas em agosto de 2021, mas suas deficiências se tornaram aparentes em suas três últimas saídas. Para se tornar um titular de longo prazo na liga principal, Gil precisava melhorar seu comando e desenvolver um terceiro arremessador confiável.

Para Gil, o desafio foi dominar seu changeup, um arremesso que ele lançou apenas 44 vezes em seus 33 ⅓ innings na liga principal entre 2021 e 2022. O avanço finalmente aconteceu durante o pior momento profissional de Gil, enquanto se recuperava de sua cirurgia no cotovelo no ano passado e na offseason na República Dominicana, onde ele viajava 140 quilômetros de ida e volta todos os dias de sua casa em Azua até San Juan para trabalhar com um treinador.

“Ele atacou a reabilitação dizendo: ‘Não vou apenas ficar saudável, vou melhorar a mim mesmo, e a mudança é o foco principal aqui'”, disse Blake.

Gil lançou o pitch 29,3% do tempo a uma média de 91,6 mph. Os oponentes estão rebatendo .188 com uma porcentagem de slugging de .300 contra isso. A métrica Run Value do Baseball Savant o classifica como um pitch bem acima da média e sua segunda melhor oferta nesta temporada.

Cole, a quem Gil dá crédito por ajudá-lo durante e entre as partidas, explicou que Gil usa o changeup para redescobrir a zona de strike ou quando procura um strikeout. Cole disse que a oferta ajuda Gil a manter os rebatedores longe de sua bola rápida, disparando na direção oposta de seu slider.

“É quando você vê um jogo como o que ele teve contra o White Sox, em que agora temos três arremessos”, disse Cole, “uma bela mistura de três arremessos”.

Gil foi uma força naquele jogo no Yankee Stadium em meados de maio, eliminando 14 rebatedores, o recorde da carreira, em seis innings. Mas Cole ficou mais impressionado com sua partida anterior, quando Gil manteve o Tampa Bay Rays sem gols em seis innings, apesar de terminar com apenas três strikeouts.

Provocando pânico? Depois de um ótimo começo, Luis Gil e a rotação inicial dos Yankees tiveram um junho difícil. Mês ERA dos titulares Classificação MLB Março abril 3,38 5 ª Poderia 2.02 1º Junho 5.37 27º Geral 3,47 4º

“Ele fez um ajuste no meio do jogo na borracha”, disse Cole. “Ele fez um ajuste consciente com a bola rápida para melhorar sua localização durante o jogo. E ele manifestou a mesma prevenção de corrida que ele fez na semana seguinte com seu material A-plus.”

Isso, disse Cole, foi um exemplo da alta aptidão de Gil. Por mais de um mês, enquanto Cole observava da lista de lesionados, Gil fez parecer fácil. Então, o Baltimore Orioles o perseguiu de uma surra de 17-5 após 1 ⅓ innings em 20 de junho, tirando sua bola rápida e se banqueteando em locais perdidos. O New York Mets seguiu, tirando-o do jogo com um eliminado no quinto inning na semana passada.

Ele permitiu 12 corridas entre os dois fracassos — cinco a mais do que permitiu em suas nove saídas anteriores combinadas — enquanto sua contagem de innings se aproxima de um território desconhecido. Sua velocidade se manteve em torno de sua média, mas o comando tem sido o problema. A falta de consistência com sua bola rápida, em particular, foi um problema contra o Mets.

“O formato da sua bola rápida, o ponto de lançamento dela, algumas eram boas onde ele estourava e ele tinha o carry na zona, outras ele estava meio que cortando ou puxando um pouco”, disse Boone após a largada de Gil contra o Mets. “Só estou tendo dificuldade em dominar sua entrega.”

Boone insistiu que esse problema de duas partidas é “parte disso” — parte da rotina da temporada, e nada mais.

“Há momentos como esse no beisebol”, disse Gil. “Para mim, a execução do arremesso é muito importante. É algo em que tenho trabalhado. Definitivamente, quero que seja melhor, mas, ao mesmo tempo, é tudo uma experiência de aprendizado também, passar por momentos como esse.”

AQUELES AO REDOR DE GIL dizem que ele se apresentou ao treinamento de primavera nesta temporada mais maduro e focado do que nunca. Gil atribuiu o crescimento à obtenção de uma nova perspectiva de sua lesão e de sua filha, Samantha, nascida logo após ele passar pela cirurgia de Tommy John.

“Quando me machuquei, fiquei triste porque é uma lesão que leva muito tempo para se recuperar”, disse Gil em espanhol. “Quando ela nasceu, isso me deu um empurrão para continuar trabalhando duro e me dedicar mais ao trabalho.”

É um trabalho para Gil desde os 16 anos, quando os Twins o contrataram por US$ 90.000 em 2015, após três anos sob a tutela de Díaz. O preço significava que Gil não era considerado um prospecto de primeira linha. Sua bola rápida atingiu 91 mph. Ele era magro. Os mensuráveis ​​não gritavam estrela.

Mas Díaz, que ainda mantém contato regular com Gil, sempre suspeitou que havia potencial para descobrir. Ele supervisionou vários futuros jogadores da liga principal. Luis Castillo, titular do Seattle Mariners em sua oitava temporada, é o mais talentoso. Mas, na opinião de Díaz, o três vezes All-Star não é o mais talentoso.

“Se Gil estiver saudável e puder controlar seus arremessos, ninguém é melhor que Luis Gil”, disse Díaz. “Eu disse a alguém com quem trabalhei que Gil é melhor que Castillo. Ele é melhor.”

Mas coisas por si só não equivalem a sucesso no mais alto nível. Sucesso requer ajustes e ajustes constantes. Requer apimentar a zona de strike e a durabilidade para suportar um cronograma de 162 jogos. Gil está absorvendo isso no palco mais brilhante para uma organização com expectativas de campeonato ou fracasso.

“Ele é um jovem arremessador que não arremessa há alguns anos”, disse Boone. “Há solavancos ao longo do caminho.”

Os Yankees não indicaram se planejam reduzir a carga de trabalho de Gil. Por enquanto, eles não têm outra opção óbvia para cobrir innings, com Clarke Schmidt na lista de lesionados até o final deste mês.

“Acho que é algo que estamos cientes e tentando estar no topo o máximo que podemos”, disse Blake antes da estreia de Gil na quarta-feira. “É só pegar o máximo de pontos de dados que você puder sobre onde ele está, seja apenas a contagem de arremessos em si. Seja o ponto de liberação nas métricas de arremessos. Seja o trabalho dentro da sala de musculação e da sala de treinamento, como isso se parece.

“Acho que todas essas coisas meio que informam um pouco sobre onde ele está e quais são suas tendências, e você tenta tomar uma decisão mais informada, mesmo que ela não seja perfeita.”

Por seis semanas, Gil deu ao clube um choque inesperado a cada cinco dias. Ele foi, naquele período, um substituto de luxo para um clube que deslizava de vitória em série após vitória em série. Agora, os Yankees, desesperados por vitórias, precisam que ele se recupere para ajudar a reverter sua queda livre.

“Ninguém esperava que fosse fácil”, disse Boone.