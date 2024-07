Luka, da Eslovênia, enfrentará Giannis, da Grécia, nas eliminatórias olímpicas

Luka Doncic e a Eslovênia ainda têm esperanças olímpicas.

Doncic teve 36 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, e a Eslovênia venceu a Nova Zelândia por 104-78 na quinta-feira para garantir uma vaga na semifinal do torneio de qualificação olímpica em Pireu, Grécia. A Eslovênia precisava vencer por pelo menos 10 pontos para chegar às semifinais.

O adversário da Eslovênia no sábado é a Grécia, o que significa que Doncic e o companheiro NBA All-Star Giannis Antetokounmpo liderarão seus times. O vencedor avançará para a final de domingo com uma vaga nas Olimpíadas de Paris em jogo, e o perdedor eliminado.

Josh Nebo teve 20 pontos e 10 rebotes para a Eslovênia. Shea Ili liderou a Nova Zelândia com 28 pontos.

Antetokounmpo teve o dia de folga, mas a Grécia avançou para as semifinais mesmo assim com uma vitória de 93 a 71 sobre o Egito no Pireu.

Konstantinos Mitoglou e Georgios Papagiannis marcaram 16 pontos cada para a Grécia, que recebeu 15 de Kostas Popanikolaou.

Ahmed Metwaly marcou 22 para o Egito, que foi eliminado.

Os confrontos das semifinais de sábado são os seguintes:

Em Valência, Espanha – Finlândia x Espanha; Bahamas x Líbano.

No Pireu, Grécia – Eslovênia x Grécia; Croácia x República Dominicana.

Em Riga, Letônia – Brasil x Filipinas; Camarões x Letônia.

Em San Juan, Porto Rico – Lituânia vs. Itália ou Porto Rico; Itália ou Porto Rico vs. Costa do Marfim ou México.

As finais em todos os quatro locais serão no domingo, e os quatro vencedores irão para as Olimpíadas de Paris.

Geórgia 96, Filipinas 94

As Filipinas perderam, mas avançaram para as semifinais de sábado do torneio em Riga, Letônia, de qualquer forma. Isso criou um pequeno problema; o time tinha voos de volta marcados para sexta-feira.

“Acho que teremos que movê-los um pouco para trás”, disse o técnico das Filipinas, Tim Cone. “É assim que estamos surpresos de estar aqui e falar com vocês. É a primeira vez que me sinto bem em perder.”

A Geórgia precisava vencer por pelo menos 19 pontos para ter alguma chance de avançar.

Sandro Mamukelashvili liderou a Geórgia com 26 pontos, e Goga Bitadze terminou com 21 pontos e 11 rebotes. Justin Brownlee liderou todos os marcadores com 28 pontos para as Filipinas, adicionando oito rebotes e oito assistências também.

Finlândia 89, Polônia 88

Perdendo por 12 no início do quarto período, a Finlândia terminou o jogo com uma sequência de 25-12, mantendo vivas suas esperanças olímpicas e chegando às semifinais.

Mikael Jantunen marcou 20 pontos para a Finlândia, que recebeu 18 de Alexander Madsen; esses dois jogadores combinados acertaram 12 de 13 arremessos de quadra.

AJ Slaughter fez 21 pontos e Jeremy Sochan acrescentou 20 para a Polônia, que foi eliminada.

Camarões 77, Brasil 74

Camarões venceu e avançou, o Brasil perdeu e venceu seu grupo mesmo assim, e Montenegro realmente perdeu sem nem jogar.

Jeremiah Hill liderou Camarões com 22 pontos. Camarões precisava vencer para avançar para as semifinais de sábado na Letônia; se tivesse perdido, Montenegro teria chegado às semifinais.

Leo Meindl liderou o Brasil com 19 pontos. Tudo o que o Brasil tinha que fazer para vencer o grupo era vencer o jogo ou perder por não mais que seis pontos; se o Brasil tivesse perdido por 15 ou mais, teria sido eliminado e Montenegro teria avançado.

Líbano 74, Angola 70

Omari Spellman marcou 22 pontos e pegou 13 rebotes, e o Líbano avançou para as semifinais das eliminatórias em Valência, na Espanha.

Karim Zeinoun marcou 15 gols para os vencedores, incluindo uma sequência pessoal de 7 a 0 no início do quarto período, quando transformou um jogo que estava empatado em 49 em um em que o Líbano liderava por 56 a 49 — e não ficaria atrás novamente.

Gerson Gonçalves marcou 13 e Bruno Fernando acrescentou 12 para Angola, que foi eliminada.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.