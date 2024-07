Luke Combs e Glen Powell Shotgun Beers no palco com elenco de ‘Twisters’

Reproduzir conteúdo de vídeo





Lucas Pentes começou uma tempestade de cerveja no palco ontem à noite… bebendo cerveja com algumas grandes estrelas de Hollywood – ou seja, o elenco de “Twisters”.

O cantor e compositor country trouxe as estrelas do filme durante sua turnê “Growin’ Up and Gettin’ Old” no MetLife Stadium em Nova Jersey na noite de sexta-feira … e confira o clipe porque eles vieram preparados.

O elenco – liderado por estrelas Glen Powell dar Daisy Edgar-Jones – saíram na frente de milhares de fãs gritando com suas latas de cerveja já furadas e prontas para rasgar.

Quando chegam a Combs, a equipe abre suas bebidas e vai para a cidade, bebendo espuma antes de jogá-los para fora do palco.

Parece que Daisy também precisa de um pouco de ajuda com ela… então Glen – sempre um cavalheiro – também ajuda a terminar o que sobrou na lata dela antes que o elenco se retire do palco.

“Twisters” – sequência do clássico filme “Twister” de 1996 – teve seu grande lançamento ontem e já está destruindo as bilheterias… com previsão de arrecadar US$ 72 milhões antes do fim de semana.

O filme estrelado por Powell, Edgar-Jones, Kiernan Shipka, David Corenswet, Antonio Ramos, Maura Tierney e mais apresenta “Ain’t No Love in Oklahoma” de Luke … então, ele também tem uma conexão estreita com o resto do projeto.