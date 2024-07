Luke Shaw, final da Euro 2024, deve começar pela Inglaterra

O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, deve convocar Luke Shaw de forma dramática para uma escalação inicial inalterada para a final da Euro 2024 contra a Espanha, no domingo, disseram fontes à ESPN.

Shaw substituiu Kieran Trippier no intervalo da vitória da semifinal de quarta-feira contra a Holanda, marcando apenas sua segunda aparição pelo clube ou seleção desde que sofreu uma lesão no tendão jogando pelo Manchester United contra o Luton em 18 de fevereiro.

No entanto, Southgate considerou Shaw apto o suficiente para começar em Berlim, já que a Inglaterra busca ganhar seu primeiro título masculino em 58 anos.

Espera-se que Harry Kane lidere a linha com Bukayo Saka, Phil Foden e Jude Bellingham como suporte, o que significa que o herói da semifinal Ollie Watkins começa no banco. O jogador do Aston Villa substituiu Kane contra os holandeses antes de marcar o gol da vitória aos 90 minutos que garantiu a vaga da Inglaterra na final.

Marc Guéhi perdeu a vitória da Inglaterra nas quartas de final sobre a Suíça após acumular dois cartões amarelos, mas voltou à escalação contra a Holanda e deve continuar na função à frente de Ezri Konsa.

Southgate provavelmente formará dupla com Declan Rice e Kobbie Mainoo no meio-campo, como fez durante toda a fase eliminatória.

A Espanha, que derrotou a França para chegar ao evento principal na capital da Alemanha, mais uma vez estará de olho nos talentos do ponta do Barcelona, ​​Lamine Yamal, na final. Yamal fez 17 anos no sábado.

Provável time da Inglaterra para a final da Euro 2024 contra a Espanha:

Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi, Bukayo Saka, Declan Rice, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Phil Foden, Jude Bellingham e Harry Kane