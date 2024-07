Luol Deng transformou o basquete do Sudão do Sul em uma equipe olímpica desafiadora

Esta história foi publicada originalmente em 22 de julho, antes da histórica primeira vitória olímpica do Sudão do Sul, contra Porto Rico.

Quando Khaman Maluach, do Duke Blue Devils – agora um dos principais nomes do Sudão do Sul – pegou uma bola de basquete pela primeira vez no final de 2019 em um acampamento da Fundação Luol Deng em Kampala, os irmãos Deng, Luol e Ajou, não o notaram imediatamente entre os muitos talentos que vivem em Uganda.

Foi mais ou menos na época em que o ex-astro do Duke e do Chicago Bulls, Luol Deng, estava começando como presidente da South Sudanese Basketball Federation (SSBF). Ele foi eleito em 2019 e começou a dar continuidade ao trabalho que vinha fazendo com sua fundação desde 2005, só que agora em uma escala muito maior.

Na época, o astro da Basketball Africa League, Maluach, tinha 13 anos e era notavelmente alto para sua idade, mas isso não o tornava uma anomalia na comunidade sul-sudanesa. No entanto, menos de cinco anos depois, Maluach se comprometeria com Duke e se tornaria o rosto do sonho dos irmãos Deng de unir um país dividido por meio do basquete.

Luol Deng disse à ESPN: “Eu me aposentei e sempre fiz meus acampamentos de basquete. Conheço muitos jogadores do Sudão do Sul e sabia que poderíamos fazer algo especial.

“Quero ajudar no crescimento do jogo, mas quero usar o basquete para mudar a narrativa e as histórias do Sudão do Sul, mas também encontrar uma maneira de atrair as comunidades e fazer com que todos tenham algo inspirador por trás disso.”

O trabalho duro está começando a dar resultado, como o Team USA descobriu em seu USAB Showcase em Londres em 20 de julho, vencendo por apenas um ponto. LeBron James foi forçado a marcar uma bandeja de última hora para vencer os sul-sudaneses, e embora um jogo de exibição não signifique muito, eles se enfrentarão novamente em Paris em 31 de julho e os americanos certamente estarão um pouco mais atentos.

O Sudão do Sul não é um time para ser menosprezado nas próximas Olimpíadas de Paris e, além de Maluach, tem vários jogadores talentosos em seu elenco, incluindo o ex-jogador da NBA Wenyen Gabriel, e alguns rostos que os fãs da BAL conhecem bem, como Nuni Omot.

O trabalho para fazer com que mais jogadores qualificados para o país se comprometam com o Bright Stars é contínuo e não é nada fácil.

Bol Bol, do Phoenix Suns, tem sido o jogador óbvio que se mostrou difícil de conseguir em muitas tentativas de colocá-lo na seleção nacional ao longo dos anos, mas ele não foi o único.

Por exemplo, o MVP defensivo da Basketball Africa League (BAL) de 2022 e ex-escolha do Los Angeles Lakers, Ater Majok, não pôde representar o Sudão do Sul porque já havia representado o Líbano antes mesmo de a seleção nacional de seu país existir.

O basquete do Sudão do Sul tem sido amplamente impulsionado pelo ex-astro da NBA Luol Deng (centro), visto aqui na exibição pré-olímpica contra os EUA em Londres, que o Dream Team venceu por apenas um ponto. Ryan Stetz/NBAE via Getty Images

Além disso, Luol Deng afirmou que o atual MVP da BAL, Jo Lual-Acuil — que impressionou pelo Sacramento Kings na NBA Summer League — foi deixado de fora do elenco de treinamento do Sudão do Sul porque inicialmente se recusou a representar o país em Paris, mas acabou reconsiderando e a porta continua aberta para o futuro.

“Acho que ele mudou de ideia. Veremos. Ele quer se sentar, mas disse que não quer jogar, o que é bom. Para mim, para todos que jogam pela seleção nacional, quero que seja um orgulho e quero que venha deles”, disse Deng à ESPN antes do campo de treinamento pré-olímpico do Sudão do Sul.

“Sempre que algum jogador me liga e diz: ‘Quero jogar pela Austrália’, ou quer jogar por qualquer outro país, eu digo: ‘Vá em frente’, porque, para mim, o que nos torna tão bons é que cada jogador quer jogar e é difícil para mim dizer não, então, quando alguém me diz que não quer jogar, prefiro levar alguém que realmente queira fazer isso.

“Acho que com Jo Lual-Acuil, havia muita coisa acontecendo com ele, mas acho que agora ele quer. A porta está sempre aberta, então veremos… Tivemos que liberar jogadores, então não sei se ele pode jogar. Preciso voltar para a FIBA.

“Enviamos todos os nomes. As Olimpíadas pediram todos os passaportes, todos os papéis. Enviamos tudo… Pode ser tarde demais. Não sei; veremos.”

Mudanças tardias na lista não estão além do reino da possibilidade. A escolha do draft do Milwaukee Bucks, Thon Maker, revelou no X que ele apresentou um recurso à decisão da FIBA ​​de que ele não pode ser liberado para jogar pelo Sudão do Sul após representar a Austrália em competições.

Majok Deng, outro sul-sudanês-australiano esguio, faz parte do elenco e jogou na vitória de quinta-feira por 84 a 81 sobre a Grã-Bretanha e na derrota apertada de sábado para a Seleção dos EUA, junto com outros jogadores experientes, como Nuni Omot e Carlik Jones.

Makoj Deng disse à ESPN na BAL no início deste ano: “É algo maior do que eu, maior do que basquete – unir o país. Jogar com isso nos ombros – significaria muito para mim representar meu país nas Olimpíadas.”

Nuni Omot, do Sudão do Sul, pode não ser um rosto conhecido dos fãs dos EUA, mas os fãs da Basketball Africa League conhecem bem seus talentos. Tim Clayton/Corbis via Getty Images

O Fator Maluach

Ao lado de Deng, Jones e Omot está Maluach – a grande esperança da próxima geração e candidato ao Draft da NBA de 2025 – descrito por treinadores dentro e fora da seleção nacional como um jogador altamente curioso que prospera na presença de companheiros de equipe experientes.

Ajou, agora assistente técnico da seleção nacional, disse à ESPN sobre ver Maluach como um campista: “Eu nunca prestei atenção, porque muitas crianças são parecidas… Ele não conseguia nem driblar a bola, então o colocamos ao lado de alguns treinadores, apenas aprendendo a driblar e coisas assim, mas isso só mostra como as crianças podem se desenvolver.

“Você nunca sabe – um garoto pode estar de lado e não fazer muita coisa, mas ele pode ter um QI enorme e aprender as coisas muito rápido – e esse era Khaman.

“Onde ele está [just over] quatro anos [after playing for the first time] é simplesmente inédito. É uma loucura – onde ele está agora. Ele está crescendo tão rápido; eu uso isso como exemplo para as crianças o tempo todo.”

Maluach se tornou o terceiro jogador mais jovem na história da Copa do Mundo FIBA ​​quando representou o Sudão do Sul nas Filipinas no ano passado, antes de seu aniversário de 17 anos, já que o Sudão teve o melhor resultado entre todos os times africanos e, assim, se classificou para as Olimpíadas.

Ele então se comprometeu com Duke — uma decisão cujos benefícios potenciais seu mentor conhece, mas insiste que Maluach tomou ele mesmo.

Khaman Maluach comemora gol contra o Al Ahly na Conferência Nile da Liga Africana de Basquete de 2024 no Hassan Moustafa Sports Hall no Cairo, Egito, em 24 de abril de 2024. Armand Lenoir/NBAE via Getty Images

“Quando o contratei no ano passado, insisti para que ele estivesse na seleção nacional aos 16 anos, porque sabia que ir para a Copa do Mundo mudaria toda a sua mentalidade e tudo mais”, disse Luol.

“No ano seguinte, depois de fazer isso, você pode ver que ele jogou com um chip em seu ombro. Ele atingiu um nível na Copa do Mundo que ele sabia que tinha que melhorar [to perform well at]. Quando ele voltou para o [NBA] Academia, ele era um cara totalmente diferente.

“Foi decisão dele [to go to Duke]. Acabei de compartilhar com ele minha experiência em Duke. Compartilhei com ele como é – a irmandade – mas disse a ele que não é um lugar fácil de ir, mas, ao mesmo tempo, quando você vai para Duke, há um nível de respeito. Há um nível de urgência em termos de ter que vencer.

“A única coisa que vejo nele – e gosto muito – é que ele nunca está satisfeito. Convivi com pessoas que deixam palavras e elogios realmente afetá-las. Você pode ver que para um garoto de 17 anos, todos esses elogios, ele nem se importa e é isso que eu gosto nele.

“Ele é muito pé no chão e trabalha muito duro e qualquer um pode estar perto dele e isso é um sinal muito bom. Eu respeito muito isso dele.”

Mais do que basquete para a mais nova nação do mundo

Apesar da presença de tanto talento em suas fileiras, sempre seria uma tarefa difícil unir uma diáspora de jogadores que frequentemente possuem dupla nacionalidade e cresceram fora do Sudão do Sul. Além disso, o país ainda está em processo de cura das divisões dentro de suas próprias fronteiras.

O Sudão do Sul enfrentou uma longa luta para ganhar a independência, que foi finalmente alcançada em 2011 – tornando-os a nação mais jovem do mundo. Mesmo depois disso, no entanto, eles foram dominados pela guerra civil de 2013 a 2020.

O resultado foi que uma nova geração de sul-sudaneses — incluindo Maluach, que nasceu em 14 de setembro de 2006 — foi forçada a crescer fora do país, assim como os irmãos Deng e a família Bol, enquanto a luta pela independência ainda estava em andamento.

Quando Maluach viajou para o Sudão do Sul com seus companheiros de equipe para comemorar a qualificação olímpica, foi apenas a segunda vez que ele voltou para casa desde que fugiu para Uganda quando era criança.

“Na verdade, não sei o ano em que deixei o Sudão do Sul… Não me lembro de nada, de me mudar para Uganda. Tudo o que sei é que cresci em Uganda”, disse Maluach à ESPN.

jogar 0:21 Sudão do Sul assume impressionante liderança de 14 pontos no intervalo sobre a Seleção dos EUA Mareng Gatkuoth coloca o Sudão do Sul com 14 pontos de vantagem sobre a equipe dos EUA após uma cesta difícil sobre LeBron James.

No entanto, o basquete se tornou um meio importante de permanecer em contato com suas raízes. A diáspora comemorou o sucesso dos jogadores sul-sudaneses antes mesmo da independência ser conquistada, mas com uma seleção nacional liderando a África para as Olimpíadas, o orgulho que o país tem pelo basquete atingiu novos patamares.

“O esporte traz união. Ele permite que as pessoas vejam a possibilidade de trabalhar juntas. A competição tira a mente das pessoas de outras coisas. Acho que o basquete nos últimos quatro anos desempenhou um papel enorme em nossa paz e em nosso desenvolvimento”, disse Luol Deng. Seu irmão concordou.

“Se não fosse por Luol, acho que não teríamos chegado tão longe, não apenas por causa de sua visão, mas também porque ele financiou tudo. Para ele financiar e dizer: ‘Ei, vamos chegar aqui em algum momento’, temos que dar crédito a ele por isso porque, no final das contas, ele queria que nosso povo visse o que o esporte pode fazer por [them]”, disse Ajou Deng.

“Até o nosso presidente (Salva Kiir); a primeira vez que fomos vê-lo – desde que estávamos [independent for] 11 anos, 12 anos ou 10 anos naquela época. É como se ele nunca tivesse recebido nenhuma ligação positiva de outros líderes desde a nossa independência.

“Tivemos crises e tudo mais, então ele está muito, muito feliz com isso e consegue ver o quanto os jovens estão acompanhando e o quanto o esporte uniu todo mundo. Agora, é como se mais jovens quisessem jogar.

“Não apenas isso, [but] por causa disso agora, você pode usar esse modelo – não apenas para basquete. Você pode usá-lo para que os jovens acreditem em si mesmos para quaisquer outras coisas – para que os jovens acreditem em si mesmos.

“Se eles simplesmente colocarem suas mentes em algo e se concentrarem em algo, então eles também poderão realizar coisas.”

O Sudão do Sul enfrentará Porto Rico em 28 de julho, os EUA em 31 de julho e a Sérvia em 3 de agosto na fase de grupos das Olimpíadas.