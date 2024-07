Lutador da Chute Boxe afirma que recebeu uma oferta de suborno de US$ 10.000 para espionar Ian Machado Garry antes do UFC 303

Ian Machado Garry afirmou durante a semana de luta do UFC 303 que Michael “Venom” Page ofereceu a um lutador da Chute Boxe “milhares de dólares” em uma tentativa de “infiltrar-se” na equipe para obter informações, mas “a família Chute Boxe é muito unida”. Agora, um lutador da academia diz que as alegações são verdadeiras.

Matheus Terra, um peso leve de 25 anos de Uberlândia, disse que foi abordado por uma pessoa que ele conhece, que mora em Londres e treina na mesma academia de Page. Terra recebeu uma mensagem de texto no início da manhã de 3 de junho, 26 dias antes do UFC 303, com uma oferta para espionar Garry.

“Ele me ligou e perguntou se eu precisava de dinheiro”, disse Terra ao MMA Fighting. “Achei que ele ia me convidar para dar seminários lá ou talvez lutar, mas ele veio com essa oferta. Ele queria que eu filmasse [his training] e compartilhar o plano de jogo de Ian Garry com eles, e eles me pagariam uma recompensa de US$ 10.000.”

Terra disse à pessoa que responderia por mensagem de texto, então ele tinha uma maneira de provar a legitimidade da tentativa de Garry e do líder da Chute Boxe, Diego Lima. O MMA Fighting recebeu textos e uma mensagem de voz da conversa.

Poucos minutos após o término da ligação, Terra mandou uma mensagem para a pessoa dizendo que não achava “certo, embora eu não esteja perto de [Garry]ele é um membro da minha equipe. É sobre lealdade… É muito dinheiro, e eu preciso dele, mas não posso. Não me entenda mal, irmão.”

A pessoa não identificada respondeu dizendo “Eu sabia que você não faria isso”, e seguiu com uma mensagem de voz dizendo “Eu nem ia perguntar isso, mas o homem mencionou dinheiro, e eu não sei como Terra está lidando com dinheiro, e quão próximo Terra é dos caras, mas é isso. Como você disse, é o seu time, e quando eles ganham, todo mundo ganha.”

Terra disse que não tem certeza se Page sabia da oferta, mas acha que “provavelmente sabia porque eles treinam juntos e há dinheiro envolvido”.

Sobre A hora do MMAPage abordou as alegações, afirmando que “não me disseram nada” em relação a alguém de sua equipe ter entrado em contato com um membro da Chute Boxe pedindo vídeos ou informações privilegiadas.

“Eu não preciso disso, especialmente para ele”, disse Page. “Estou tentando não ser desrespeitoso com ele porque não é nada pessoal, mas não sinto que precisei obter nenhuma informação extra para fazer o que sei que posso fazer — ou deveria ter feito, devo dizer — naquela última luta. Não é necessário.”

Terra disse que o técnico principal da Chute Boxe, Lima, ficou “surpreso” quando informado da tentativa.

“[Lima] ficou tipo, ‘Como isso ainda pode acontecer hoje em dia?’” Terra disse. “Ele ficou feliz em saber que pode contar com seus lutadores para não trair o time por dinheiro. Algumas pessoas mostram falta de caráter quando há dinheiro envolvido. Garry também ficou muito feliz.”

Garry derrotou Page por decisão unânime em Las Vegas para aumentar seu recorde de MMA para 15-0, e Terra espera ter mais sucesso em 2024 também. Terra teve 3-1 como amador antes de se tornar profissional em 2023, vencendo suas duas primeiras lutas com mata-leão no primeiro round.

“Meu sonho é mudar a vida da minha família por meio desse esporte”, disse Terra, que enfrentará Hadson Rodrigues no Jungle Fight 128 em 20 de julho.

O pai de Terra lutou MMA e treinou ao lado de Evangelista Santos em Uberlândia e o apresentou às artes marciais por meio do jiu-jitsu. Terra cresceu competindo nos tatames antes de decidir fazer a transição para o MMA em 2021.

“Meu sonho é estar no UFC e ser campeão lá.”